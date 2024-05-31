Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого
КНР впервые стала главным покупателем мороженого из РФ
Производство мороженого. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китай за первые три месяца этого года купил у России в пять раз больше мороженого, чем за такой же период прошлого года, при этом впервые став главным покупателем российского лакомства, выяснило РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и национальных статслужб.
Так, с января по март этого года Китай приобрел у России мороженого на 1,1 миллиона долларов. Это в 4,5 раза больше, чем за такой же период год назад, когда было куплено лакомства на 243,2 тысячи долларов. При этом Поднебесная впервые стала главным импортером этого десерта из России.
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Также в числе основных покупателей могли бы оказаться Узбекистан и Белоруссия, однако актуальные данные они не раскрыли. Так, по итогам трех месяцев прошлого года импорт Узбекистаном этого продукта составил 867,9 тысячи долларов, а Белоруссией — 437,5 тысячи долларов за первые три месяца 2022 года.
Замыкают пятерку любителей мороженого из России Армения и США: за первый квартал они купили холодных сладостей на 92,2 и 75,8 тысячи долларов — в 1,8 и 2,9 раза больше, чем год назад. Следом расположились Израиль (64 тысячи долларов), Грузия (57,3 тысячи), Сербия (36,3 тысячи) и Азербайджан (21,2 тысячи).
По итогам всего 2023 года основными импортерами мороженого из России стали Казахстан (20,1 миллиона долларов), Китай (1,9 миллиона), Азербайджан (1,7 миллиона) и Грузия (1,1 миллиона), следует из данных Comtrade и статслужб. А как сообщала цифровая площадка Россельхозбанка "Свое фермерство" со ссылкой на "Агроэкспорт", в их число также вошли Белоруссия (5,54 миллиона) и Монголия (4,99 миллиона).
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