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Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого - РИА Новости, 31.05.2024
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05:29 31.05.2024 (обновлено: 11:10 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/morozhenoe-1949554961.html
Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого
Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого - РИА Новости, 31.05.2024
Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого
Китай за первые три месяца этого года купил у России в пять раз больше мороженого, чем за такой же период прошлого года, при этом впервые став главным... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:29
2024-05-31T11:10
экономика
россия
китай
казахстан
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китай за первые три месяца этого года купил у России в пять раз больше мороженого, чем за такой же период прошлого года, при этом впервые став главным покупателем российского лакомства, выяснило РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и национальных статслужб.Так, с января по март этого года Китай приобрел у России мороженого на 1,1 миллиона долларов. Это в 4,5 раза больше, чем за такой же период год назад, когда было куплено лакомства на 243,2 тысячи долларов. При этом Поднебесная впервые стала главным импортером этого десерта из России.Кроме этого, по итогам трех месяцев в число основных покупателей мороженого у России вошли Казахстан и Киргизия, импортировавшие его на 984,8 тысячи и 161,5 тысячи долларов соответственно. При этом за год Казахстан сократил закупки из России на две трети, а Киргизия нарастила на четверть.Также в числе основных покупателей могли бы оказаться Узбекистан и Белоруссия, однако актуальные данные они не раскрыли. Так, по итогам трех месяцев прошлого года импорт Узбекистаном этого продукта составил 867,9 тысячи долларов, а Белоруссией — 437,5 тысячи долларов за первые три месяца 2022 года.Замыкают пятерку любителей мороженого из России Армения и США: за первый квартал они купили холодных сладостей на 92,2 и 75,8 тысячи долларов — в 1,8 и 2,9 раза больше, чем год назад. Следом расположились Израиль (64 тысячи долларов), Грузия (57,3 тысячи), Сербия (36,3 тысячи) и Азербайджан (21,2 тысячи).По итогам всего 2023 года основными импортерами мороженого из России стали Казахстан (20,1 миллиона долларов), Китай (1,9 миллиона), Азербайджан (1,7 миллиона) и Грузия (1,1 миллиона), следует из данных Comtrade и статслужб. А как сообщала цифровая площадка Россельхозбанка "Свое фермерство" со ссылкой на "Агроэкспорт", в их число также вошли Белоруссия (5,54 миллиона) и Монголия (4,99 миллиона).
https://ria.ru/20231112/alkomorozhenoe-1908931744.html
https://ria.ru/20231214/alkogol-1915669540.html
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экономика, россия, китай, казахстан, оон, россельхозбанк
Экономика, Россия, Китай, Казахстан, ООН, Россельхозбанк
Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого

КНР впервые стала главным покупателем мороженого из РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство мороженого
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство мороженого. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китай за первые три месяца этого года купил у России в пять раз больше мороженого, чем за такой же период прошлого года, при этом впервые став главным покупателем российского лакомства, выяснило РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и национальных статслужб.
Так, с января по март этого года Китай приобрел у России мороженого на 1,1 миллиона долларов. Это в 4,5 раза больше, чем за такой же период год назад, когда было куплено лакомства на 243,2 тысячи долларов. При этом Поднебесная впервые стала главным импортером этого десерта из России.
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Кроме этого, по итогам трех месяцев в число основных покупателей мороженого у России вошли Казахстан и Киргизия, импортировавшие его на 984,8 тысячи и 161,5 тысячи долларов соответственно. При этом за год Казахстан сократил закупки из России на две трети, а Киргизия нарастила на четверть.
Также в числе основных покупателей могли бы оказаться Узбекистан и Белоруссия, однако актуальные данные они не раскрыли. Так, по итогам трех месяцев прошлого года импорт Узбекистаном этого продукта составил 867,9 тысячи долларов, а Белоруссией — 437,5 тысячи долларов за первые три месяца 2022 года.
Замыкают пятерку любителей мороженого из России Армения и США: за первый квартал они купили холодных сладостей на 92,2 и 75,8 тысячи долларов — в 1,8 и 2,9 раза больше, чем год назад. Следом расположились Израиль (64 тысячи долларов), Грузия (57,3 тысячи), Сербия (36,3 тысячи) и Азербайджан (21,2 тысячи).
По итогам всего 2023 года основными импортерами мороженого из России стали Казахстан (20,1 миллиона долларов), Китай (1,9 миллиона), Азербайджан (1,7 миллиона) и Грузия (1,1 миллиона), следует из данных Comtrade и статслужб. А как сообщала цифровая площадка Россельхозбанка "Свое фермерство" со ссылкой на "Агроэкспорт", в их число также вошли Белоруссия (5,54 миллиона) и Монголия (4,99 миллиона).
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