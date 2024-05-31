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Объемы дистанционной продажи лекарств в России выросли почти в десять раз
Объемы дистанционной продажи лекарств в России выросли почти в десять раз - РИА Новости, 31.05.2024
Объемы дистанционной продажи лекарств в России выросли почти в десять раз
Объемы дистанционной продажи лекарств в России с 2020 года выросли почти в 10 раз, по прогнозам в 2024 году они достигнут 100 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:30
2024-05-31T12:30
2024-05-31T12:30
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Объемы дистанционной продажи лекарств в России с 2020 года выросли почти в 10 раз, по прогнозам в 2024 году они достигнут 100 миллиардов рублей, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. "Сегодня мы видим очень такой бурный рост объемов продаж. Если было порядка 5,5 миллиардов рублей в 2020 году, в период агрессивной пандемии ковида, то в 2023 году объем продаж составил 56,7 миллиардов рублей - почти десятикратный рост", - сказал Глаголев на пленарном заседании конференции "ФармМедОбращение 2024". Он отметил, что по данным первого квартала 2024 года объемы дистанционной продажи лекарств достигли 26 миллиардов рублей, по прогнозам, по итогам года они дойдут до 100 миллиардов. С мая 2020 года в России разрешена дистанционная торговля безрецептурными лекарственными препаратами. С 1 марта 2023 года в трех регионах страны стартовал эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами.
https://ria.ru/20240528/lekarstva-1948930100.html
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экономика, россия
Объемы дистанционной продажи лекарств в России выросли почти в десять раз
Минздрав: объемы дистанционной продажи лекарств выросли в десять раз с 2020 года
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Объемы дистанционной продажи лекарств в России с 2020 года выросли почти в 10 раз, по прогнозам в 2024 году они достигнут 100 миллиардов рублей, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
"Сегодня мы видим очень такой бурный рост объемов продаж. Если было порядка 5,5 миллиардов рублей в 2020 году, в период агрессивной пандемии ковида, то в 2023 году объем продаж составил 56,7 миллиардов рублей - почти десятикратный рост", - сказал Глаголев на пленарном заседании конференции "ФармМедОбращение 2024".
Он отметил, что по данным первого квартала 2024 года объемы дистанционной продажи лекарств достигли 26 миллиардов рублей, по прогнозам, по итогам года они дойдут до 100 миллиардов.
С мая 2020 года в России разрешена дистанционная торговля безрецептурными лекарственными препаратами. С 1 марта 2023 года в трех регионах страны стартовал эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами.