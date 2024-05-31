https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949630586.html

Объемы дистанционной продажи лекарств в России выросли почти в десять раз

Объемы дистанционной продажи лекарств в России выросли почти в десять раз - РИА Новости, 31.05.2024

Объемы дистанционной продажи лекарств в России выросли почти в десять раз

Объемы дистанционной продажи лекарств в России с 2020 года выросли почти в 10 раз, по прогнозам в 2024 году они достигнут 100 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:30

2024-05-31T12:30

2024-05-31T12:30

экономика

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Объемы дистанционной продажи лекарств в России с 2020 года выросли почти в 10 раз, по прогнозам в 2024 году они достигнут 100 миллиардов рублей, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. "Сегодня мы видим очень такой бурный рост объемов продаж. Если было порядка 5,5 миллиардов рублей в 2020 году, в период агрессивной пандемии ковида, то в 2023 году объем продаж составил 56,7 миллиардов рублей - почти десятикратный рост", - сказал Глаголев на пленарном заседании конференции "ФармМедОбращение 2024". Он отметил, что по данным первого квартала 2024 года объемы дистанционной продажи лекарств достигли 26 миллиардов рублей, по прогнозам, по итогам года они дойдут до 100 миллиардов. С мая 2020 года в России разрешена дистанционная торговля безрецептурными лекарственными препаратами. С 1 марта 2023 года в трех регионах страны стартовал эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами.

https://ria.ru/20240528/lekarstva-1948930100.html

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экономика, россия