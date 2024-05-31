https://ria.ru/20240531/mid-1949608874.html

Россия ответит зеркально на ограничения с стороны Польши, сообщил посол

Россия ответит зеркально на ограничения с стороны Польши, сообщил посол - РИА Новости, 31.05.2024

Россия ответит зеркально на ограничения с стороны Польши, сообщил посол

Россия ответит зеркальными действиями на решение Варшавы ограничить передвижение российских дипломатов в Польше, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:26

2024-05-31T11:26

2024-05-31T11:26

россия

варшава

польша

сергей андреев

мария захарова

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия ответит зеркальными действиями на решение Варшавы ограничить передвижение российских дипломатов в Польше, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. "Это (ограничение передвижений дипломатов РФ - ред.) создаст определенные неудобства, они не будут носить критического характера. Просто очередной шаг на пути осложнения работы и наших дипломатических, консульских представительств в Польше, и для работы наших польских коллег в России, потому что с российской стороны, естественно, последуют зеркальные ответные действия", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство РФ в Варшаве 28 мая получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов. С 1 июня РФ должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства РФ в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств. Исключения делаются для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства.

https://ria.ru/20240530/dvorchik-1949420213.html

россия

варшава

польша

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россия, варшава, польша, сергей андреев, мария захарова