https://ria.ru/20240531/metro-1949805962.html

Пассажирка рассказала подробности о ситуации на Сокольнической линии метро

Пассажирка рассказала подробности о ситуации на Сокольнической линии метро - РИА Новости, 01.06.2024

Пассажирка рассказала подробности о ситуации на Сокольнической линии метро

Машинист поезда московского метро, который остановился в туннеле на Сокольнической линии, пытался возобновить движение перед эвакуаций, обстановка была... РИА Новости, 01.06.2024

2024-05-31T23:50

2024-05-31T23:50

2024-06-01T09:06

происшествия

метро

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Машинист поезда московского метро, который остановился в туннеле на Сокольнической линии, пытался возобновить движение перед эвакуаций, обстановка была нормальной, пострадавших нет, рассказала РИА Новости одна из пассажирок. Ранее столичный дептранс сообщал, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По данным дептранса, пострадавших нет. "Сначала погас свет, но его включили. Потом повторно попробовали поехать и как-будто что-то закоротило", - рассказала пассажирка. Собеседница агентства сравнила происходящее в тоннеле с замыканием, отметив, что пострадавших в ходе ЧП нет. Кроме того, она отметила профессиональные действия сотрудников метрополитена. "Все хорошо, они (службы - ред.) быстро остановили возгорание", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, метро, московский метрополитен, москва