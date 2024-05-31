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Пассажирка рассказала подробности о ситуации на Сокольнической линии метро - РИА Новости, 01.06.2024
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23:50 31.05.2024 (обновлено: 09:06 01.06.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949805962.html
Пассажирка рассказала подробности о ситуации на Сокольнической линии метро
Пассажирка рассказала подробности о ситуации на Сокольнической линии метро - РИА Новости, 01.06.2024
Пассажирка рассказала подробности о ситуации на Сокольнической линии метро
Машинист поезда московского метро, который остановился в туннеле на Сокольнической линии, пытался возобновить движение перед эвакуаций, обстановка была... РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T23:50
2024-06-01T09:06
происшествия
метро
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Машинист поезда московского метро, который остановился в туннеле на Сокольнической линии, пытался возобновить движение перед эвакуаций, обстановка была нормальной, пострадавших нет, рассказала РИА Новости одна из пассажирок. Ранее столичный дептранс сообщал, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По данным дептранса, пострадавших нет. "Сначала погас свет, но его включили. Потом повторно попробовали поехать и как-будто что-то закоротило", - рассказала пассажирка. Собеседница агентства сравнила происходящее в тоннеле с замыканием, отметив, что пострадавших в ходе ЧП нет. Кроме того, она отметила профессиональные действия сотрудников метрополитена. "Все хорошо, они (службы - ред.) быстро остановили возгорание", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
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происшествия, метро, московский метрополитен, москва
Происшествия, Метро, Московский метрополитен, Москва
Пассажирка рассказала подробности о ситуации на Сокольнической линии метро

Пассажирка: машинист поезда метро Москвы пытался возобновить движение

© Фото : Дептранс МосквыОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Дептранс Москвы
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Машинист поезда московского метро, который остановился в туннеле на Сокольнической линии, пытался возобновить движение перед эвакуаций, обстановка была нормальной, пострадавших нет, рассказала РИА Новости одна из пассажирок.
Ранее столичный дептранс сообщал, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По данным дептранса, пострадавших нет.
"Сначала погас свет, но его включили. Потом повторно попробовали поехать и как-будто что-то закоротило", - рассказала пассажирка.
Собеседница агентства сравнила происходящее в тоннеле с замыканием, отметив, что пострадавших в ходе ЧП нет.
Кроме того, она отметила профессиональные действия сотрудников метрополитена. "Все хорошо, они (службы - ред.) быстро остановили возгорание", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
 
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