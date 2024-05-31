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Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме
Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме - РИА Новости, 31.05.2024
Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме
Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:48
2024-05-31T23:48
2024-05-31T23:51
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА новости, движение по аварийному участку Сокольнической ветки запущено, поезда следуют без пассажиров.Ранее Дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, московский метрополитен, россия
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Московский метрополитен, Россия
Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме
Дептранс: все станции красной линии метро Москвы работают в штатном режиме