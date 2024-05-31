Рейтинг@Mail.ru
Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 31.05.2024 (обновлено: 23:51 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949805691.html
Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме
Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме - РИА Новости, 31.05.2024
Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме
Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:48
2024-05-31T23:51
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
московский метрополитен
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949803276_0:3:1272:719_1920x0_80_0_0_5a75682a81e6e7c038c4a7a0c3faf625.png
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА новости, движение по аварийному участку Сокольнической ветки запущено, поезда следуют без пассажиров.Ранее Дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949803276_156:0:1117:721_1920x0_80_0_0_79652a14e6cc2ae680bacff6fe3b8a85.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, московский метрополитен, россия
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Московский метрополитен, Россия
Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме

Дептранс: все станции красной линии метро Москвы работают в штатном режиме

© Фото : Дептранс МосквыОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Дептранс Москвы
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Все станции Сокольнической линии метро Москвы работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Как передает корреспондент РИА новости, движение по аварийному участку Сокольнической ветки запущено, поезда следуют без пассажиров.
Ранее Дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыМосковский метрополитенРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала