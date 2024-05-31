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Движение Сокольнической линии метро восстановили - РИА Новости, 31.05.2024
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23:37 31.05.2024 (обновлено: 23:41 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949805230.html
Движение Сокольнической линии метро восстановили
Движение Сокольнической линии метро восстановили - РИА Новости, 31.05.2024
Движение Сокольнической линии метро восстановили
Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:37
2024-05-31T23:41
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы."Движение на Красной линии восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее столичный дептранс сообщал, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По данным дептранса, пострадавших нет.
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия
Департамент транспорта г. Москвы, Москва, Происшествия
Движение Сокольнической линии метро восстановили

Дептранс: движение Сокольнической линии метро восстановили

© РИА НовостиОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы.
"Движение на Красной линии восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее столичный дептранс сообщал, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По данным дептранса, пострадавших нет.
© РИА НовостиОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
 
Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
 
 
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