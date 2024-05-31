https://ria.ru/20240531/metro-1949805230.html

Движение Сокольнической линии метро восстановили

Движение Сокольнической линии метро восстановили - РИА Новости, 31.05.2024

Движение Сокольнической линии метро восстановили

Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T23:37

2024-05-31T23:37

2024-05-31T23:41

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы."Движение на Красной линии восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее столичный дептранс сообщал, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По данным дептранса, пострадавших нет.

москва

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2024

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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия