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Движение Сокольнической линии метро восстановили
Движение Сокольнической линии метро восстановили - РИА Новости, 31.05.2024
Движение Сокольнической линии метро восстановили
Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:37
2024-05-31T23:37
2024-05-31T23:41
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы."Движение на Красной линии восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее столичный дептранс сообщал, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По данным дептранса, пострадавших нет.
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия
Департамент транспорта г. Москвы, Москва, Происшествия
Движение Сокольнической линии метро восстановили
Дептранс: движение Сокольнической линии метро восстановили
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы.
"Движение на Красной линии восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее столичный дептранс сообщал, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По данным дептранса, пострадавших нет.