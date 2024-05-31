Работы на участке Сокольнической линии метро завершили
Дептранс: работы на участке Сокольнической линии метро завершили
© РИА НовостиОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Работы на участке Сокольнической линии метро Москвы, где приостанавливалось движение, завершены, движение вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Работы на участке завершены, начинаем вводить движение в график. Приносим извинения за неудобства и благодарим наших пассажиров за терпение", - говорится в сообщении.
Отмечаются, что в ближайшее время движение на всей Сокольнической линии будет введено в график.
Ранее Дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
© РИА НовостиОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности