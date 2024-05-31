https://ria.ru/20240531/metro-1949805128.html

Работы на участке Сокольнической линии метро завершили

Работы на участке Сокольнической линии метро завершили - РИА Новости, 31.05.2024

Работы на участке Сокольнической линии метро завершили

Работы на участке Сокольнической линии метро Москвы, где приостанавливалось движение, завершены, движение вводится в график, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T23:34

2024-05-31T23:34

2024-05-31T23:40

москва

департамент транспорта г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Работы на участке Сокольнической линии метро Москвы, где приостанавливалось движение, завершены, движение вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Работы на участке завершены, начинаем вводить движение в график. Приносим извинения за неудобства и благодарим наших пассажиров за терпение", - говорится в сообщении.Отмечаются, что в ближайшее время движение на всей Сокольнической линии будет введено в график.Ранее Дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.

москва

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2024

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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия