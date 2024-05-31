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Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ - РИА Новости, 31.05.2024
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23:30 31.05.2024 (обновлено: 23:33 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949804695.html
Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ
Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ - РИА Новости, 31.05.2024
Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ
Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ, задействовано 18 автобусов особо большого класса, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:30
2024-05-31T23:33
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ, задействовано 18 автобусов особо большого класса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Вдоль закрытого участка метро работают бесплатные автобусы КМ от станции метро "Парк культуры" до станции метро "Университет". Задействовано 18 автобусов особо большого класса", - говорится в сообщении. Уточняется, что скоплений людей нет. Отмечается, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения. Ранее дептранс сообщил, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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РИА Новости
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ

Дептранс: вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ

© РИА НовостиОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ, задействовано 18 автобусов особо большого класса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Вдоль закрытого участка метро работают бесплатные автобусы КМ от станции метро "Парк культуры" до станции метро "Университет". Задействовано 18 автобусов особо большого класса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что скоплений людей нет.
© РИА НовостиОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Отмечается, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения.
Ранее дептранс сообщил, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
 
МоскваПроисшествия
 
 
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