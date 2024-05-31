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Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ
Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ - РИА Новости, 31.05.2024
Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ
Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ, задействовано 18 автобусов особо большого класса, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:30
2024-05-31T23:30
2024-05-31T23:33
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ, задействовано 18 автобусов особо большого класса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Вдоль закрытого участка метро работают бесплатные автобусы КМ от станции метро "Парк культуры" до станции метро "Университет". Задействовано 18 автобусов особо большого класса", - говорится в сообщении. Уточняется, что скоплений людей нет. Отмечается, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения. Ранее дептранс сообщил, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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москва, происшествия
Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ
Дептранс: вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вдоль закрытого участка метро в Москве работают бесплатные автобусы КМ, задействовано 18 автобусов особо большого класса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Вдоль закрытого участка метро работают бесплатные автобусы КМ от станции метро "Парк культуры" до станции метро "Университет". Задействовано 18 автобусов особо большого класса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что скоплений людей нет.
Отмечается, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения.
Ранее дептранс сообщил, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.