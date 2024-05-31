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Движение на красной линии метро Москвы в скором времени введут в график

Движение на красной линии метро Москвы в скором времени введут в график - РИА Новости, 01.06.2024

Движение на красной линии метро Москвы в скором времени введут в график

Движение на красной ветке метро Москвы, где не идут поезда из-за небольшой неисправности, в скором времени будет введено в график, сообщила советник заммэра... РИА Новости, 01.06.2024

2024-05-31T23:28

2024-05-31T23:28

2024-06-01T09:05

москва

московский метрополитен

департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры москвы

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Движение на красной ветке метро Москвы, где не идут поезда из-за небольшой неисправности, в скором времени будет введено в график, сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. "В скором времени войдем в график", - сказала Темникова. Ранее дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.

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2024

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Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. 2024-05-31T23:28 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московский метрополитен, департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры москвы, происшествия, видео