https://ria.ru/20240531/metro-1949804553.html
Движение на красной линии метро Москвы в скором времени введут в график
Движение на красной линии метро Москвы в скором времени введут в график - РИА Новости, 01.06.2024
Движение на красной линии метро Москвы в скором времени введут в график
Движение на красной ветке метро Москвы, где не идут поезда из-за небольшой неисправности, в скором времени будет введено в график, сообщила советник заммэра... РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T23:28
2024-05-31T23:28
2024-06-01T09:05
москва
московский метрополитен
департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры москвы
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949802245_22:0:614:333_1920x0_80_0_0_d7e160eaf198180676bfa442170f612a.png
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Движение на красной ветке метро Москвы, где не идут поезда из-за небольшой неисправности, в скором времени будет введено в график, сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. "В скором времени войдем в график", - сказала Темникова. Ранее дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949802245_96:0:540:333_1920x0_80_0_0_ec4d646d6cb3a7a2ad9a627303d59b36.png
Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности
Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
2024-05-31T23:28
true
PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры москвы, происшествия, видео
Москва, Московский метрополитен, Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, Происшествия
Движение на красной линии метро Москвы в скором времени введут в график
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Движение на красной ветке метро Москвы, где не идут поезда из-за небольшой неисправности, в скором времени будет введено в график, сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.
2024-05-31T23:28
true
PT1M39S
Движение на красной линии метро Москвы в скором времени введут в график
Движение на Сокольнической ветке метро Москвы в скором времени введут в график
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Движение на красной ветке метро Москвы, где не идут поезда из-за небольшой неисправности, в скором времени будет введено в график, сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.
"В скором времени войдем в график", - сказала Темникова.
Ранее дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.