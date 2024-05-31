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Вход на станцию московского метро "Воробьевы горы" закрыт
Вход на станцию московского метро "Воробьевы горы" закрыт - РИА Новости, 31.05.2024
Вход на станцию московского метро "Воробьевы горы" закрыт
Вход на станцию "Воробьевы горы" московского метрополитена закрыт для пассажиров, у вестибюля дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:27
2024-05-31T23:27
2024-05-31T23:27
метро
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вход на станцию "Воробьевы горы" московского метрополитена закрыт для пассажиров, у вестибюля дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости. Входы в метро закрыты, сотрудник московского метрополитена не смог отметить на вопрос, когда их откроют. Ранее столичный дептранс сообщал, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По данным дептранса, пострадавших нет.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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метро, происшествия
Вход на станцию московского метро "Воробьевы горы" закрыт
Вход на станцию метро "Воробьевы горы" закрыт, у вестибюля дежурит полиция
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вход на станцию "Воробьевы горы" московского метрополитена закрыт для пассажиров, у вестибюля дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости.
Входы в метро закрыты, сотрудник московского метрополитена не смог отметить на вопрос, когда их откроют.
Ранее столичный дептранс сообщал, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По данным дептранса, пострадавших нет.