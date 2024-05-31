https://ria.ru/20240531/metro-1949804124.html

На станциях красной линии московского метро дежурят инспекторы

На станциях красной линии московского метро дежурят инспекторы - РИА Новости, 31.05.2024

На станциях красной линии московского метро дежурят инспекторы

Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров дежурят на станциях "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Университет" московского метрополитена,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T23:24

2024-05-31T23:24

2024-05-31T23:32

москва

московский метрополитен

россия

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров дежурят на станциях "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Университет" московского метрополитена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведомство сообщило, что на Сокольнической линии метро в Москве произошло затруднение в движении поездов из-за технической неполадки. Пострадавших нет. "На станциях "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Университет" дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты информируют пассажиров об альтернативных маршрутах, помогают подобрать оптимальный вариант, предлагают питьевую воду", - говорится в сообщении ведомства.

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2024

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москва, московский метрополитен, россия, департамент транспорта г. москвы