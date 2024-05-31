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На станциях красной линии московского метро дежурят инспекторы - РИА Новости, 31.05.2024
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23:24 31.05.2024 (обновлено: 23:32 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949804124.html
На станциях красной линии московского метро дежурят инспекторы
На станциях красной линии московского метро дежурят инспекторы - РИА Новости, 31.05.2024
На станциях красной линии московского метро дежурят инспекторы
Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров дежурят на станциях "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Университет" московского метрополитена,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:24
2024-05-31T23:32
москва
московский метрополитен
россия
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров дежурят на станциях "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Университет" московского метрополитена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведомство сообщило, что на Сокольнической линии метро в Москве произошло затруднение в движении поездов из-за технической неполадки. Пострадавших нет. "На станциях "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Университет" дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты информируют пассажиров об альтернативных маршрутах, помогают подобрать оптимальный вариант, предлагают питьевую воду", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, московский метрополитен, россия, департамент транспорта г. москвы
Москва, Московский метрополитен, Россия, Департамент транспорта г. Москвы
На станциях красной линии московского метро дежурят инспекторы

На станциях Сокольнической линии московского метро дежурят инспекторы

© РИА НовостиОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров дежурят на станциях "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Университет" московского метрополитена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведомство сообщило, что на Сокольнической линии метро в Москве произошло затруднение в движении поездов из-за технической неполадки. Пострадавших нет.
"На станциях "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Университет" дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты информируют пассажиров об альтернативных маршрутах, помогают подобрать оптимальный вариант, предлагают питьевую воду", - говорится в сообщении ведомства.
 
МоскваМосковский метрополитенРоссияДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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