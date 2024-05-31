https://ria.ru/20240531/metro-1949803703.html

В Дептрансе объяснили, почему около московского метро скопились скорые

В Дептрансе объяснили, почему около московского метро скопились скорые - РИА Новости, 31.05.2024

В Дептрансе объяснили, почему около московского метро скопились скорые

Городские службы, в том числе скорая помощь, всегда чувствительно относятся к любым нештатным ситуациям, как произошла на красной ветке метро, сообщила РИА... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T23:20

2024-05-31T23:20

2024-05-31T23:20

москва

департамент транспорта г. москвы

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Городские службы, в том числе скорая помощь, всегда чувствительно относятся к любым нештатным ситуациям, как произошла на красной ветке метро, сообщила РИА Новости советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. "Наши службы городские всегда очень чувствительно относятся к любым таким ситуациям, и, можно сказать, что коллеги просто любые внештатные ситуации", - сказала Темникова, отвечая на вопрос, почему около станции метро скопилось много карет скорой помощи. Ранее Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.

москва

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2024

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москва, департамент транспорта г. москвы, московский метрополитен, происшествия