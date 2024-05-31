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Сотрудники метро ведут работу над восстановлением движения
Сотрудники метро ведут работу над восстановлением движения - РИА Новости, 31.05.2024
Сотрудники метро ведут работу над восстановлением движения
Прилагаются все усилия для скорейшего восстановления и ввода в график движения на участке Сокольнической линии, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:16
2024-05-31T23:16
2024-05-31T23:47
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прилагаются все усилия для скорейшего восстановления и ввода в график движения на участке Сокольнической линии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее Дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия
Департамент транспорта г. Москвы, Москва, Происшествия
Сотрудники метро ведут работу над восстановлением движения
Дептранс: сотрудники метро ведут работу над восстановлением движения
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прилагаются все усилия для скорейшего восстановления и ввода в график движения на участке Сокольнической линии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее Дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.