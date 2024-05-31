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Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией
Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией - РИА Новости, 01.06.2024
Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией
Пассажиров Сокольнической линии метро Москвы просят пользоваться кольцевой линией, движение между станциями Парк Культуры и Университет до сих пор нет, передает РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T23:09
2024-05-31T23:09
2024-06-01T09:04
метро
москва
московский метрополитен
россия
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пассажиров Сокольнической линии метро Москвы просят пользоваться кольцевой линией, движение между станциями Парк Культуры и Университет до сих пор нет, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники метрополитена призывают пассажиров пользоваться альтернативными транспортными средствами, в том числе наземным транспортом. Движение остановлено по техническим причинам. Ранее столичный дептранс сообщал о том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности
Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
2024-05-31T23:09
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метро, москва, московский метрополитен, россия, департамент транспорта г. москвы, происшествия, видео
Метро, Москва, Московский метрополитен, Россия, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия
Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пассажиров Сокольнической линии метро Москвы просят пользоваться кольцевой линией, движение между станциями Парк Культуры и Университет до сих пор нет, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-31T23:09
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PT1M39S
Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией
Пассажиров красной линии метро просят пользоваться альтернативными маршрутами
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пассажиров Сокольнической линии метро Москвы просят пользоваться кольцевой линией, движение между станциями Парк Культуры и Университет до сих пор нет, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники метрополитена призывают пассажиров пользоваться альтернативными транспортными средствами, в том числе наземным транспортом. Движение остановлено по техническим причинам.
Ранее столичный дептранс сообщал о том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.