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Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией

Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией - РИА Новости, 01.06.2024

Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией

Пассажиров Сокольнической линии метро Москвы просят пользоваться кольцевой линией, движение между станциями Парк Культуры и Университет до сих пор нет, передает РИА Новости, 01.06.2024

2024-05-31T23:09

2024-05-31T23:09

2024-06-01T09:04

метро

москва

московский метрополитен

россия

департамент транспорта г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пассажиров Сокольнической линии метро Москвы просят пользоваться кольцевой линией, движение между станциями Парк Культуры и Университет до сих пор нет, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники метрополитена призывают пассажиров пользоваться альтернативными транспортными средствами, в том числе наземным транспортом. Движение остановлено по техническим причинам. Ранее столичный дептранс сообщал о том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.

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Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. 2024-05-31T23:09 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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