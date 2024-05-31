Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 31.05.2024 (обновлено: 09:04 01.06.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949802366.html
Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией
Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией - РИА Новости, 01.06.2024
Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией
Пассажиров Сокольнической линии метро Москвы просят пользоваться кольцевой линией, движение между станциями Парк Культуры и Университет до сих пор нет, передает РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T23:09
2024-06-01T09:04
метро
москва
московский метрополитен
россия
департамент транспорта г. москвы
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949802892_2:0:1275:716_1920x0_80_0_0_052b418b379cb4dfdd70f02046821044.png
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пассажиров Сокольнической линии метро Москвы просят пользоваться кольцевой линией, движение между станциями Парк Культуры и Университет до сих пор нет, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники метрополитена призывают пассажиров пользоваться альтернативными транспортными средствами, в том числе наземным транспортом. Движение остановлено по техническим причинам. Ранее столичный дептранс сообщал о том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности
Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
2024-05-31T23:09
true
PT1M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949802892_161:0:1116:716_1920x0_80_0_0_ac356e4b2cfcf2c45018e4523fb65c34.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
метро, москва, московский метрополитен, россия, департамент транспорта г. москвы, происшествия, видео
Метро, Москва, Московский метрополитен, Россия, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия
Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пассажиров Сокольнической линии метро Москвы просят пользоваться кольцевой линией, движение между станциями Парк Культуры и Университет до сих пор нет, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-31T23:09
true
PT1M39S
Пассажиров Сокольнической линии метро просят пользоваться кольцевой линией

Пассажиров красной линии метро просят пользоваться альтернативными маршрутами

© РИА НовостиОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пассажиров Сокольнической линии метро Москвы просят пользоваться кольцевой линией, движение между станциями Парк Культуры и Университет до сих пор нет, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники метрополитена призывают пассажиров пользоваться альтернативными транспортными средствами, в том числе наземным транспортом. Движение остановлено по техническим причинам.
Ранее столичный дептранс сообщал о том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
 
МетроМоскваМосковский метрополитенРоссияДепартамент транспорта г. МосквыПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала