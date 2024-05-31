Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда на станцию - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 31.05.2024 (обновлено: 09:02 01.06.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949802151.html
Сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда на станцию
Сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда на станцию - РИА Новости, 01.06.2024
Сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда на станцию
Всех пассажиров из поезда на красной ветке метро Москвы сотрудники вывели на станцию, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T23:08
2024-06-01T09:02
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949831932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96901923037e71dfcfc61f539c76ad0e.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Всех пассажиров из поезда на красной ветке метро Москвы сотрудники вывели на станцию, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Всех пассажиров из поезда сотрудники вывели на станцию. Их безопасности ничего не угрожает. Службы метрополитена и города работают в плановом режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что прилагаются все усилия для скорейшего восстановления и ввода в график движения на участке Сокольнической линии.Ранее Дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности
Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
2024-05-31T23:08
true
PT1M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949831932_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b32c51d62d485f557711ee762ae343c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, видео
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия
Сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда на станцию
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Всех пассажиров из поезда на красной ветке метро Москвы сотрудники вывели на станцию, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
2024-05-31T23:08
true
PT1M39S
Сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда на станцию

Дептранс: сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Всех пассажиров из поезда на красной ветке метро Москвы сотрудники вывели на станцию, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Всех пассажиров из поезда сотрудники вывели на станцию. Их безопасности ничего не угрожает. Службы метрополитена и города работают в плановом режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прилагаются все усилия для скорейшего восстановления и ввода в график движения на участке Сокольнической линии.
Ранее Дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
 
МоскваДепартамент транспорта г. МосквыПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала