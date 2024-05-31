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Сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда на станцию
Сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда на станцию - РИА Новости, 01.06.2024
Сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда на станцию
Всех пассажиров из поезда на красной ветке метро Москвы сотрудники вывели на станцию, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T23:08
2024-05-31T23:08
2024-06-01T09:02
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Всех пассажиров из поезда на красной ветке метро Москвы сотрудники вывели на станцию, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Всех пассажиров из поезда сотрудники вывели на станцию. Их безопасности ничего не угрожает. Службы метрополитена и города работают в плановом режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что прилагаются все усилия для скорейшего восстановления и ввода в график движения на участке Сокольнической линии.Ранее Дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности
Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
2024-05-31T23:08
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РИА Новости
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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, видео
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия
Сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда на станцию
Дептранс: сотрудники московского метро вывели всех пассажиров из поезда