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Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро
Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро - РИА Новости, 31.05.2024
Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро
Информация о пожаре в поезде или в тоннеле метрополитена не соответствует действительности, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:06
2024-05-31T23:06
2024-05-31T23:13
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Информация о пожаре в поезде или в тоннеле метрополитена не соответствует действительности, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что на Сокольнической линии метро в Москве произошло затруднение в движении поездов из-за технической неполадки. Пострадавших нет. "Информация ряда источников о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствует действительности. Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро
Дептранс опроверг данные источников о пожаре в поезде или в тоннеле метро Москвы