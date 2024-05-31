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Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро - РИА Новости, 31.05.2024
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23:06 31.05.2024 (обновлено: 23:13 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949801447.html
Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро
Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро - РИА Новости, 31.05.2024
Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро
Информация о пожаре в поезде или в тоннеле метрополитена не соответствует действительности, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:06
2024-05-31T23:13
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Информация о пожаре в поезде или в тоннеле метрополитена не соответствует действительности, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что на Сокольнической линии метро в Москве произошло затруднение в движении поездов из-за технической неполадки. Пострадавших нет. "Информация ряда источников о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствует действительности. Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро

Дептранс опроверг данные источников о пожаре в поезде или в тоннеле метро Москвы

© РИА НовостиОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Информация о пожаре в поезде или в тоннеле метрополитена не соответствует действительности, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщило, что на Сокольнической линии метро в Москве произошло затруднение в движении поездов из-за технической неполадки. Пострадавших нет.
"Информация ряда источников о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствует действительности. Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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