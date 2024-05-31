https://ria.ru/20240531/metro-1949801447.html

Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро

Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро - РИА Новости, 31.05.2024

Дептранс опроверг данные о пожаре в московского метро

Информация о пожаре в поезде или в тоннеле метрополитена не соответствует действительности, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T23:06

2024-05-31T23:06

2024-05-31T23:13

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Информация о пожаре в поезде или в тоннеле метрополитена не соответствует действительности, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что на Сокольнической линии метро в Москве произошло затруднение в движении поездов из-за технической неполадки. Пострадавших нет. "Информация ряда источников о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствует действительности. Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения", - говорится в сообщении.

москва

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2024

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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы