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Возле станции метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС - РИА Новости, 31.05.2024
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23:00 31.05.2024 (обновлено: 23:10 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949800912.html
Возле станции метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС
Возле станции метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС - РИА Новости, 31.05.2024
Возле станции метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС
Возле станции московского метро Спортивная дежурят бригады скорой помощи и МЧС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:00
2024-05-31T23:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
метро
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Возле станции московского метро Спортивная дежурят бригады скорой помощи и МЧС, передает корреспондент РИА Новости. Десятки сотрудников скорой помощи и МЧС стоят у входа станции метро Спортивная. Медики подвезли переносные койки. Предположительно, составы ожидают пострадавших в ходе технической неисправности остановки поездов на Сокольнической ветке московского метро. Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), метро, департамент транспорта г. москвы, москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Метро, Департамент транспорта г. Москвы, Москва, Россия
Возле станции метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС

Возле станции Спортивная красной линии дежурят бригады скорой помощи и МЧС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПоезд на станции метро "Спортивная" в Москве
Поезд на станции метро Спортивная в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Поезд на станции метро "Спортивная" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Возле станции московского метро Спортивная дежурят бригады скорой помощи и МЧС, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки сотрудников скорой помощи и МЧС стоят у входа станции метро Спортивная. Медики подвезли переносные койки. Предположительно, составы ожидают пострадавших в ходе технической неисправности остановки поездов на Сокольнической ветке московского метро.
Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МетроДепартамент транспорта г. МосквыМоскваРоссия
 
 
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