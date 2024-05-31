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Возле станции метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС

Возле станции метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС - РИА Новости, 31.05.2024

Возле станции метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС

Возле станции московского метро Спортивная дежурят бригады скорой помощи и МЧС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T23:00

2024-05-31T23:00

2024-05-31T23:10

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

метро

департамент транспорта г. москвы

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Возле станции московского метро Спортивная дежурят бригады скорой помощи и МЧС, передает корреспондент РИА Новости. Десятки сотрудников скорой помощи и МЧС стоят у входа станции метро Спортивная. Медики подвезли переносные койки. Предположительно, составы ожидают пострадавших в ходе технической неисправности остановки поездов на Сокольнической ветке московского метро. Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), метро, департамент транспорта г. москвы, москва, россия