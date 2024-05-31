https://ria.ru/20240531/metro-1949800783.html

Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается

Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается - РИА Новости, 31.05.2024

Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается

Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" в Москве, где нет движения поездов из-за небольшой технической неисправности, рабочее, сообщается в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T22:59

2024-05-31T22:59

2024-05-31T23:13

происшествия

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" в Москве, где нет движения поездов из-за небольшой технической неисправности, рабочее, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" рабочее. Затруднений на соседних улицах нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуационный центр ЦОДД следит за обстановкой. Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, центр организации дорожного движения (цодд)