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Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается
Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается - РИА Новости, 31.05.2024
Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается
Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" в Москве, где нет движения поездов из-за небольшой технической неисправности, рабочее, сообщается в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:59
2024-05-31T22:59
2024-05-31T23:13
происшествия
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" в Москве, где нет движения поездов из-за небольшой технической неисправности, рабочее, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" рабочее. Затруднений на соседних улицах нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуационный центр ЦОДД следит за обстановкой. Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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происшествия, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Происшествия, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается
Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" рабочее, затруднений нет