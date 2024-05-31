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Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается - РИА Новости, 31.05.2024
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22:59 31.05.2024 (обновлено: 23:13 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949800783.html
Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается
Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается - РИА Новости, 31.05.2024
Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается
Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" в Москве, где нет движения поездов из-за небольшой технической неисправности, рабочее, сообщается в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:59
2024-05-31T23:13
происшествия
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" в Москве, где нет движения поездов из-за небольшой технической неисправности, рабочее, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" рабочее. Затруднений на соседних улицах нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуационный центр ЦОДД следит за обстановкой. Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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происшествия, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Происшествия, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Дорожное движение у станции московского метро "Спортивная" продолжается

Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" рабочее, затруднений нет

© РИА НовостиОбстановка у станции метро "Спортивная" Сокольнической линии
Обстановка у станции метро Спортивная Сокольнической линии - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Обстановка у станции метро "Спортивная" Сокольнической линии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" в Москве, где нет движения поездов из-за небольшой технической неисправности, рабочее, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" рабочее. Затруднений на соседних улицах нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуационный центр ЦОДД следит за обстановкой.
Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", пострадавших из-за приостановленного движения на участке "красной" линии метро нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
 
ПроисшествияМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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