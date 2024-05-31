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Приостановка движения на участке московского метро вызвана неисправностью - РИА Новости, 01.06.2024
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22:48 31.05.2024 (обновлено: 09:03 01.06.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949800158.html
Приостановка движения на участке московского метро вызвана неисправностью
Приостановка движения на участке московского метро вызвана неисправностью - РИА Новости, 01.06.2024
Приостановка движения на участке московского метро вызвана неисправностью
Причиной остановки поездов на Сокольнической ветке московского метро стала "небольшая техническая неисправность", сообщает в пятницу Telegram-канал столичного... РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T22:48
2024-06-01T09:03
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Причиной остановки поездов на Сокольнической ветке московского метро стала "небольшая техническая неисправность", сообщает в пятницу Telegram-канал столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". "Причина - небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки. Приносим извинения и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления движения и ввода в график", - говорится в сообщении.
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Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности
Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, россия, видео
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия
Приостановка движения на участке московского метро вызвана неисправностью
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Причиной остановки поездов на Сокольнической ветке московского метро стала "небольшая техническая неисправность", сообщает в пятницу Telegram-канал столичного департамента транспорта.
2024-05-31T22:48
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Приостановка движения на участке московского метро вызвана неисправностью

Дептранс Москвы: движение на участке красной линии метро вызвано неисправностью

© Фото : Дептранс МосквыОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Дептранс Москвы
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Причиной остановки поездов на Сокольнической ветке московского метро стала "небольшая техническая неисправность", сообщает в пятницу Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщил том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры".
"Причина - небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки. Приносим извинения и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления движения и ввода в график", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыРоссия
 
 
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