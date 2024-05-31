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Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет
Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет - РИА Новости, 01.06.2024
Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет
Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T22:39
2024-05-31T22:39
2024-06-01T09:03
москва
происшествия
департамент транспорта г. москвы
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метро
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры".
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Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности
Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
2024-05-31T22:39
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Москва, Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы, Россия, Метро
Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет
Дептранс Москвы: пострадавших при остановке движения на красной линии метро нет