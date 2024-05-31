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Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет - РИА Новости, 01.06.2024
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22:39 31.05.2024 (обновлено: 09:03 01.06.2024)
https://ria.ru/20240531/metro-1949799610.html
Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет
Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет - РИА Новости, 01.06.2024
Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет
Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T22:39
2024-06-01T09:03
москва
происшествия
департамент транспорта г. москвы
россия
метро
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры".
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Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности
Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность.
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москва, происшествия, департамент транспорта г. москвы, россия, метро, видео
Москва, Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы, Россия, Метро
Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
2024-05-31T22:39
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Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет

Дептранс Москвы: пострадавших при остановке движения на красной линии метро нет

© РИА НовостиОбстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры".
 
МоскваПроисшествияДепартамент транспорта г. МосквыРоссияМетро
 
 
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