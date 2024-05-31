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Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет

Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет - РИА Новости, 01.06.2024

Пострадавших из-за приостановки движения в московском метро нет

Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.06.2024

2024-05-31T22:39

2024-05-31T22:39

2024-06-01T09:03

москва

происшествия

департамент транспорта г. москвы

россия

метро

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Ранее столичный дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры".

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Приостановка движения поездов на Сокольнической ветке из-за технической неисправности Дептранс сообщил о том, что на Сокольнической линии метро Москвы нет движения от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы нет, причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. 2024-05-31T22:39 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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