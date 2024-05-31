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На участке московского метро временно прекратилось движение
На участке московского метро временно прекратилось движение - РИА Новости, 31.05.2024
На участке московского метро временно прекратилось движение
В московском метро на Сокольнической линии поезда временно перестали ходить от "Университета" до "Парка культуры", сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:25
2024-05-31T22:25
2024-05-31T23:55
москва
россия
департамент транспорта г. москвы
метро
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В московском метро на Сокольнической линии поезда временно перестали ходить от "Университета" до "Парка культуры", сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале."В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", — добавили в ведомстве.Уточняется, что причиной стала "небольшая техническая неисправность".В департаменте подчеркивают, что сообщения о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствуют действительности, пострадавших нет.Сотрудники работают над восстановлением движения. Пассажиров красной ветки просят пользоваться кольцевой линией или наземным транспортом. Вдоль закрытого участка метро пустили бесплатные автобусы.Позднее Дептранс Москвы сообщил, что движение восстановилось, а все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме.
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москва, россия, департамент транспорта г. москвы, метро
Москва, Россия, Департамент транспорта г. Москвы, Метро
На участке московского метро временно прекратилось движение
Движения нет на Сокольнической линии метро от "Университета" до "Парка культуры"
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
В московском метро на Сокольнической линии поезда временно перестали ходить от "Университета" до "Парка культуры", сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале
.
"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", — добавили в ведомстве.
Уточняется, что причиной стала "небольшая техническая неисправность".
В департаменте подчеркивают, что сообщения о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствуют действительности, пострадавших нет.
Сотрудники работают над восстановлением движения.
Пассажиров красной ветки просят пользоваться кольцевой линией или наземным транспортом. Вдоль закрытого участка метро пустили бесплатные автобусы.
Позднее Дептранс Москвы сообщил, что движение восстановилось, а все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме.