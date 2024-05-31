https://ria.ru/20240531/metally-1949384701.html

"Они заплатят". Европа начинает сдаваться России

"Они заплатят". Европа начинает сдаваться России - РИА Новости, 31.05.2024

"Они заплатят". Европа начинает сдаваться России

В ЕС нарастили закупки российских металлов до максимума с мая прошлого года. Кратный рост продемонстрировали Бельгия и Германия. Как и зачем приобретают... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:10

экономика

европа

сша

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

алюминий

медь

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. В ЕС нарастили закупки российских металлов до максимума с мая прошлого года. Кратный рост продемонстрировали Бельгия и Германия. Как и зачем приобретают санкционный товар — в материале РИА Новости.Ценный ресурсЗападные страны продолжают доказывать, что собственные санкции им не помеха. В марте поставки железа и стали из России увеличились в 1,7 раза — до 328 миллионов евро.Больше всего импортировала Бельгия — на 130,5 миллиона. Рост в 3,5 раза, рекорд с июня 2022-го. Итальянцы купили на 85 миллионов, датчане — 35, чехи — 23, голландцы — 20, венгры — 13,7.По импорту алюминия — увеличение на 29% год к году. Причем у Германии пятикратный рост — до 22,4 миллиона евро. У Испании — плюс 69%, Польши — 21%.Острая необходимостьОсновной потребитель стали и алюминия в Европе — строительный сектор. Кроме того, алюминий широко применяется в машиностроении, авиационной и упаковочной промышленности. Кабельно-проводниковой отрасли и электротехнике нужна медь.В ЕС действует эмбарго на импорт широкого спектра стальной продукции из России. Однако его не соблюдают. "В частности, группа НЛМК отгружает на свои европейские предприятия до 2,4 миллиона тонн стальных слябов в год. Это связано с проблемами в металлургии в условиях очень дорогой электроэнергии. Выплавка стали в ЕС в 2023-м сократилась на 7,4%, до 126,3 миллиона тонн, за четыре месяца 2024-го — на 0,6% год к году, до 44,4 миллиона тонн. То же самое с алюминием и медью", — отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Формально нарушений нет — для этого предусмотрели исключения. Так, помимо слябов, запрет не распространяется еще на ряд стальных полуфабрикатов и черных металлов. "А то, что под эмбарго, ввозят через третьи страны", — добавляет эксперт.Помимо этого, для отдельных компаний или отраслей вводят временные исключения или специальные лицензии, указывает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Европейские предприятия стремятся пополнить запасы "на фоне глобальной нестабильности".Платить меньшеАналитики объясняют повышенный интерес к российским ресурсам прежде всего ценой. "Сотрудничество, например, с Индией или Китаем не так выгодно. С учетом логистики те же слябы получаются дороже на десять процентов и там нет нужных объемов", — уточняет Хазанов.Российские металлы дешевле из-за низкой себестоимости и курсовой разницы. Это дает возможность заработать и на перепродаже, например, Великобритании.ЕС могли бы помочь Австралия, Бразилия, Южная Корея и США, но, помимо сложной и дорогой логистики, это чревато проблемами с самой продукцией. "Не везде спецификация соответствует европейским стандартам", — подчеркивает Астафьев.Европейцы продолжают закупать российские товары в том числе из-за традиционно глубоких экономических связей, отмечает эксперт. Разрывать их сложно и невыгодно ни одной из сторон. Дальнейшее зависит от геополитической ситуации и потребностей ЕС. В частности, при необходимости могут возобновиться поставки палладия, нефти, газа, удобрений и химикатов.

https://ria.ru/20240513/udobreniya-1944677557.html

https://ria.ru/20240508/evrosoyuz-1944685461.html

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экономика, европа, сша, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, алюминий, медь, металлы