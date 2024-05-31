https://ria.ru/20240531/medvedev-1949598762.html

Запад может просчитаться в вопросе применения ТЯО, заявил Медведев

Запад может просчитаться в вопросе применения ТЯО, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2024

Запад может просчитаться в вопросе применения ТЯО, заявил Медведев

На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:05

2024-05-31T11:05

2024-05-31T12:14

россия

дмитрий медведев

украина

специальная военная операция на украине

нато

москва

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Ранее там полагали, отметил он, что Москва не пойдет на открытый военный конфликт с Украиной, чтобы не поссориться с западными странами, но ошиблись."С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения", — отметил Медведев.Зампред Совбеза предупредил, что для государств, которые расположены вне зоны покрытия ТЯО, у Вооруженных сил России есть стратегический потенциал.Медведев добавил, что не может исключить переход конфликта в подобную стадию в условиях эскалации мощи применимого оружия НАТО.

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html

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россия

украина

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россия, дмитрий медведев, украина, нато, москва