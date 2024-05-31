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Запад может просчитаться в вопросе применения ТЯО, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 31.05.2024 (обновлено: 12:14 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/medvedev-1949598762.html
Запад может просчитаться в вопросе применения ТЯО, заявил Медведев
Запад может просчитаться в вопросе применения ТЯО, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2024
Запад может просчитаться в вопросе применения ТЯО, заявил Медведев
На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:05
2024-05-31T12:14
россия
дмитрий медведев
украина
специальная военная операция на украине
нато
москва
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Ранее там полагали, отметил он, что Москва не пойдет на открытый военный конфликт с Украиной, чтобы не поссориться с западными странами, но ошиблись."С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения", — отметил Медведев.Зампред Совбеза предупредил, что для государств, которые расположены вне зоны покрытия ТЯО, у Вооруженных сил России есть стратегический потенциал.Медведев добавил, что не может исключить переход конфликта в подобную стадию в условиях эскалации мощи применимого оружия НАТО.
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html
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россия, дмитрий медведев, украина, нато, москва
Россия, Дмитрий Медведев, Украина, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Москва
Запад может просчитаться в вопросе применения ТЯО, заявил Медведев

Медведев: Запад может просчитаться в том, что Россия не применит ядерное оружие

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Ранее там полагали, отметил он, что Москва не пойдет на открытый военный конфликт с Украиной, чтобы не поссориться с западными странами, но ошиблись.
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"С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения", — отметил Медведев.
Зампред Совбеза предупредил, что для государств, которые расположены вне зоны покрытия ТЯО, у Вооруженных сил России есть стратегический потенциал.
Медведев добавил, что не может исключить переход конфликта в подобную стадию в условиях эскалации мощи применимого оружия НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевУкраинаНАТОМосква
 
 
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