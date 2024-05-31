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Медведев пригрозил ответом в случае удара Украины вглубь России - РИА Новости, 31.05.2024
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11:03 31.05.2024 (обновлено: 11:13 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/medvedev-1949597098.html
Медведев пригрозил ответом в случае удара Украины вглубь России
Медведев пригрозил ответом в случае удара Украины вглубь России - РИА Новости, 31.05.2024
Медведев пригрозил ответом в случае удара Украины вглубь России
Украина и ее союзники получат ответ сокрушительной силы на возможное применение дальнобойного западного оружия по территории России, что приведет к вовлечению... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:03
2024-05-31T11:13
в мире
россия
украина
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украина и ее союзники получат ответ сокрушительной силы на возможное применение дальнобойного западного оружия по территории России, что приведет к вовлечению НАТО в конфликт, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения, что западные страны якобы "одобрили применение" своего оружия повышенной дальности по территории России. Он подчеркнул, что помощь стран НАТО против России, "будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину", является серьезной эскалацией конфликта."Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт", - подчеркнул Медведев.
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в мире, россия, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар)
В мире, Россия, Украина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
Медведев пригрозил ответом в случае удара Украины вглубь России

Медведев: Киев и его союзники получат сокрушительный ответ на удары по России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украина и ее союзники получат ответ сокрушительной силы на возможное применение дальнобойного западного оружия по территории России, что приведет к вовлечению НАТО в конфликт, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения, что западные страны якобы "одобрили применение" своего оружия повышенной дальности по территории России. Он подчеркнул, что помощь стран НАТО против России, "будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину", является серьезной эскалацией конфликта.
«
"Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт", - подчеркнул Медведев.
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Вчера, 06:50
 
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