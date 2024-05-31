https://ria.ru/20240531/medvedev-1949595242.html

Медведев назвал помощь стран НАТО Украине эскалацией конфликта

Медведев назвал помощь стран НАТО Украине эскалацией конфликта - РИА Новости, 31.05.2024

Медведев назвал помощь стран НАТО Украине эскалацией конфликта

в своем телеграм-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:56

2024-05-31T10:56

2024-05-31T11:17

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Индивидуальная помощь" стран НАТО Киеву против России - это серьёзная эскалация конфликта, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале."Такая "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта", - написал он.Медведев полагает, что по всей вероятности, натовское руководство хочет сделать вид, что речь идёт о суверенных решениях отдельных стран Североатлантического альянса по поддержке киевского режима.Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947493136.html

https://ria.ru/20240531/norvegiya-1949568932.html

украина

киев

россия

сша

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в мире, украина, киев, россия, нато, сша, джо байден, дмитрий медведев