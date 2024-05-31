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Медведев назвал помощь стран НАТО Украине эскалацией конфликта - РИА Новости, 31.05.2024
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10:56 31.05.2024 (обновлено: 11:17 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/medvedev-1949595242.html
Медведев назвал помощь стран НАТО Украине эскалацией конфликта
Медведев назвал помощь стран НАТО Украине эскалацией конфликта - РИА Новости, 31.05.2024
Медведев назвал помощь стран НАТО Украине эскалацией конфликта
в своем телеграм-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:56
2024-05-31T11:17
в мире
украина
киев
россия
нато
сша
джо байден
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Индивидуальная помощь" стран НАТО Киеву против России - это серьёзная эскалация конфликта, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.&quot;Такая &quot;индивидуальная помощь&quot; стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта&quot;, - написал он.Медведев полагает, что по всей вероятности, натовское руководство хочет сделать вид, что речь идёт о суверенных решениях отдельных стран Североатлантического альянса по поддержке киевского режима.Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947493136.html
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в мире, украина, киев, россия, нато, сша, джо байден, дмитрий медведев
В мире, Украина, Киев, Россия, НАТО, США, Джо Байден, Дмитрий Медведев
Медведев назвал помощь стран НАТО Украине эскалацией конфликта

Медведев: помощь стран НАТО Киеву - это серьезная эскалация конфликта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Индивидуальная помощь" стран НАТО Киеву против России - это серьёзная эскалация конфликта, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«

"Такая "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта", - написал он.

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21 мая, 17:55
Медведев полагает, что по всей вероятности, натовское руководство хочет сделать вид, что речь идёт о суверенных решениях отдельных стран Североатлантического альянса по поддержке киевского режима.
Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
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В миреУкраинаКиевРоссияНАТОСШАДжо БайденДмитрий Медведев
 
 
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