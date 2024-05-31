https://ria.ru/20240531/medvedchuk-1949688178.html

Мирные переговоры при Зеленском стали невозможны, заявил Медведчук

Мирные переговоры при Зеленском стали невозможны, заявил Медведчук - РИА Новости, 31.05.2024

Мирные переговоры при Зеленском стали невозможны, заявил Медведчук

Мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине при Владимире Зеленском стали невозможны, считает председатель совета движения "Другая Украина", доктор РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:58

2024-05-31T14:58

2024-05-31T14:58

украина

москва

сша

владимир зеленский

виктор медведчук

нато

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине при Владимире Зеленском стали невозможны, считает председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. "Остановить военные действия невозможно, не разобравшись в их причинах. А тут США выйдут на совместный с Британией свой проект "Зеленский", который этой самой причиной и является. И что дальше? Если Зеленского убрать, то это уже не корейский сценарий, если не убирать, то остановить военные действия невозможно, даже если ситуация будет для его режима катастрофической", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский - первый президент Украины, который доверил судьбу собственного народа западным партнерам, он утратил контроль над ситуацией и "врет напропалую"."Именно политика коллективного Запада, агрессивное расширение НАТО на Восток, поддержка нацизма на Украине искусственно создала конфликт, который рискует вылиться в Третью мировую войну. Зеленский просто играет роль жертвы. Но как выйти из этой ситуации? Выйти к украинцам и сказать: "Я вам все время до этого лгал. Извините, пожалуйста, продолжаем дальше"? Очевидно, так просто выйти из сложившейся ситуации не получится", - отметил Медведчук. По его мнению, для разрешения конфликта на Украине нужна не линия разграничения, а серьезные диалог о его причинах. "А этот диалог невозможен с политическим клоуном Зеленским, тем более он уже нелегитимный… О каких переговорах можно говорить с Зеленским, если он давно не представляет интересы своей страны? Тем более, что с 21 мая 2024 года он не легитимный президент. Другой вопрос, что нелегитимность Зеленского во всех отношениях выгодна США. Зеленский и так был у них на коротком поводке, а теперь и вовсе полная марионетка на ошейнике", - добавил Медведчук. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240522/medvedchuk-1947386523.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

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украина, москва, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, нато