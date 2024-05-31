https://ria.ru/20240531/mchs-1949738879.html
Глава МЧС пообщался по телефону с белорусским коллегой
Глава МЧС пообщался по телефону с белорусским коллегой - РИА Новости, 31.05.2024
Глава МЧС пообщался по телефону с белорусским коллегой
Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский пообщался по телефону со своим российским коллегой Александром Куренковым, пригласил его в июне в Белоруссию на заседание... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:26
2024-05-31T17:26
2024-05-31T17:30
в мире
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александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский пообщался по телефону со своим российским коллегой Александром Куренковым, пригласил его в июне в Белоруссию на заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям СНГ, сообщила пресс-служба белорусского ведомства. "Состоялся телефонный разговор Вадима Синявского и министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александра Куренкова", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что глава российского спасательного ведомства поблагодарил белорусскую сторону за оказанную гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения Курганской и Оренбургской областям, отметив ее адресность и актуальность для преодоления последствий стихийного бедствия. "Пользуясь случаем, Александр Куренков дал высокую оценку белорусским разработкам, представленным на выставке "Комплексная безопасность" в Москве, акцентировав внимание на их инновационности и высоком качестве. Особо он выделил разработанный МЧС Беларуси костюм "Арктика", предназначенный для работы в условиях крайне низких температур", - говорится в сообщении. В свою очередь, как проинформировали в пресс-службе, Синявский пригласил Куренкова в Белоруссию в июне этого года, где состоится заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям, участие в котором примут главы спасательных ведомств государств-участников СНГ. "Министры подтвердили уверенность в высоком уровне двусторонних отношений, результат которых – эффективное обеспечение безопасности граждан Союзного государства", - подчеркнули там.
https://ria.ru/20240530/mchs-1949316243.html
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в мире, белоруссия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снг, россия, мчс белоруссии
В мире, Белоруссия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СНГ, Россия, МЧС Белоруссии
Глава МЧС пообщался по телефону с белорусским коллегой
Главы МЧС Белоруссии и России обсудили по телефону отношения между ведомствами
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский пообщался по телефону со своим российским коллегой Александром Куренковым, пригласил его в июне в Белоруссию на заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям СНГ, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.
"Состоялся телефонный разговор Вадима Синявского и министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александра Куренкова", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что глава российского спасательного ведомства поблагодарил белорусскую сторону за оказанную гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения Курганской и Оренбургской областям
, отметив ее адресность и актуальность для преодоления последствий стихийного бедствия.
"Пользуясь случаем, Александр Куренков дал высокую оценку белорусским разработкам, представленным на выставке "Комплексная безопасность" в Москве
, акцентировав внимание на их инновационности и высоком качестве. Особо он выделил разработанный МЧС Беларуси костюм "Арктика", предназначенный для работы в условиях крайне низких температур", - говорится в сообщении.
В свою очередь, как проинформировали в пресс-службе, Синявский пригласил Куренкова в Белоруссию в июне этого года, где состоится заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям, участие в котором примут главы спасательных ведомств государств-участников СНГ.
"Министры подтвердили уверенность в высоком уровне двусторонних отношений, результат которых – эффективное обеспечение безопасности граждан Союзного государства", - подчеркнули там.