https://ria.ru/20240531/mchs-1949738879.html

Глава МЧС пообщался по телефону с белорусским коллегой

Глава МЧС пообщался по телефону с белорусским коллегой - РИА Новости, 31.05.2024

Глава МЧС пообщался по телефону с белорусским коллегой

Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский пообщался по телефону со своим российским коллегой Александром Куренковым, пригласил его в июне в Белоруссию на заседание... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:26

2024-05-31T17:26

2024-05-31T17:30

в мире

белоруссия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

снг

россия

мчс белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949315539_0:74:2999:1761_1920x0_80_0_0_7e183faed5d7cb12c66efbda12cadb5f.jpg

МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский пообщался по телефону со своим российским коллегой Александром Куренковым, пригласил его в июне в Белоруссию на заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям СНГ, сообщила пресс-служба белорусского ведомства. "Состоялся телефонный разговор Вадима Синявского и министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александра Куренкова", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что глава российского спасательного ведомства поблагодарил белорусскую сторону за оказанную гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения Курганской и Оренбургской областям, отметив ее адресность и актуальность для преодоления последствий стихийного бедствия. "Пользуясь случаем, Александр Куренков дал высокую оценку белорусским разработкам, представленным на выставке "Комплексная безопасность" в Москве, акцентировав внимание на их инновационности и высоком качестве. Особо он выделил разработанный МЧС Беларуси костюм "Арктика", предназначенный для работы в условиях крайне низких температур", - говорится в сообщении. В свою очередь, как проинформировали в пресс-службе, Синявский пригласил Куренкова в Белоруссию в июне этого года, где состоится заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям, участие в котором примут главы спасательных ведомств государств-участников СНГ. "Министры подтвердили уверенность в высоком уровне двусторонних отношений, результат которых – эффективное обеспечение безопасности граждан Союзного государства", - подчеркнули там.

https://ria.ru/20240530/mchs-1949316243.html

https://ria.ru/20240531/mchs-1949682006.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снг, россия, мчс белоруссии