https://ria.ru/20240531/mchs-1949731121.html
На Алтае объявили штормовое предупреждение
На Алтае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 31.05.2024
На Алтае объявили штормовое предупреждение
Лето начнётся с заморозков в Республике Алтай, 1 и 2 июня ночью прогнозируют минусовые температуры, сообщили в МЧС по региону. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:00
2024-05-31T17:00
2024-05-31T18:19
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949755093_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_06a5942ae8140a8e1d53edae55062af8.jpg
БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Лето начнётся с заморозков в Республике Алтай, 1 и 2 июня ночью прогнозируют минусовые температуры, сообщили в МЧС по региону. "Штормовое предупреждение. С 1 по 2 июня на территории Республики Алтай ожидаются заморозки до -2°C", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в конце мая на Семинском перевале в Республике Алтай выпал снег.
https://ria.ru/20240531/kupalnyy-sezon-1949663707.html
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республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае объявили штормовое предупреждение
МЧС: на Алтае 1 и 2 июня ожидаются заморозки до минус двух градусов