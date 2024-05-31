Малайзия планирует принять участие в учениях МЧС России в Арктике
МЧС: Малайзия планирует принять участие в крупномасштабных учениях в Арктике
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники острова Брюса архипелага Земля Франца-Иосифа
Ледники острова Брюса архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Малайзийские спасатели планируют принять участие в крупномасштабных учениях МЧС в арктической зоне России в 2025 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В пятницу глава МЧС России Александр Куренков провел в рамках международного салона "Комплексная безопасность-2024" встречу с генеральным директором национального агентства Малайзии по управлению в чрезвычайных ситуациях Дато Кайрулмом Бином Идрусом.
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"На экспертном уровне подтверждена заинтересованность участия малайзийских спасателей в арктических учениях в 2025 году", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что практическое взаимодействие российских и малайзийских спасателей началось в 2015 году. Тогда спасатели и водолазы МЧС РФ совместно с коллегами из Малайзии участвовали в поиске самолета авиакомпании Air Asia, потерпевшего крушение в территориальных водах Индонезии.
"Этот опыт показал, что обе страны имеют солидный потенциал развития сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Весьма успешным примером служит взаимодействие между Россией и Малайзией на таких ведущих международных площадках, как АСЕАН и АТЭС", - заключил представитель ведомства.
В арктической зоне РФ размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками ЧС техногенного характера. Основным элементом транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь, который в перспективе может стать важнейшей международной транспортной магистралью.
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В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).
Ранее сообщалось, что общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных в арктическом регионе России, превышает 30 триллионов долларов. Специалисты считают, что постепенно "центр тяжести" нефтегазодобычи России будет смещаться на шельф арктических морей. По данным экспертов, сейчас в Арктике производится продукция, составляющая 11% национального дохода России (при доле населения равной 1%) и 22% российского экспорта.
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