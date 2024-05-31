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Маск заявил о нарастании эскалации из-за решения Байдена по Украине

Маск заявил о нарастании эскалации из-за решения Байдена по Украине - РИА Новости, 31.05.2024

Маск заявил о нарастании эскалации из-за решения Байдена по Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил в принадлежащей ему соцсети X о нарастании эскалации из-за решения президента США Джо Байдена разрешить Киеву... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:51

2024-05-31T20:51

2024-05-31T20:51

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в принадлежащей ему соцсети X о нарастании эскалации из-за решения президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь территории России, и задался вопросом, когда эта эскалация прекратится. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. "Эскалация все продолжает нарастать. Где она закончится?" - написал Маск в комментарии под публикацией журналиста, в которой тот привел сообщения СМИ о заявлениях Байдена разных лет. Согласно публикации, Байден в 2022 году говорил, что США не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты из-за "нежелания воевать с Россией", в 2023 году заявил о начале поставок этих ракет Киеву, а в 2024 году якобы разрешил ему наносить удары ими вглубь российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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