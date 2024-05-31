https://ria.ru/20240531/mask-1949553114.html

Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу

Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу - РИА Новости, 31.05.2024

Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт жюри присяжных Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T04:37

2024-05-31T04:37

2024-05-31T04:38

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт жюри присяжных Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации."Действительно тревожно. Весь американский народ должен решать, кто станет президентом", — написал Маск в соцсети X, комментируя пост губернатора Флориды Рона Десантиса, заявившего о политической подоплеке дела против Трампа.Накануне присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений — 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240531/tramp-1949544937.html

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в мире, дональд трамп, илон маск, сша, нью-йорк (город)