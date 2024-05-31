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Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу - РИА Новости, 31.05.2024
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04:37 31.05.2024 (обновлено: 04:38 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/mask-1949553114.html
Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу
Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу - РИА Новости, 31.05.2024
Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт жюри присяжных Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T04:37
2024-05-31T04:38
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт жюри присяжных Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации."Действительно тревожно. Весь американский народ должен решать, кто станет президентом", — написал Маск в соцсети X, комментируя пост губернатора Флориды Рона Десантиса, заявившего о политической подоплеке дела против Трампа.Накануне присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений — 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20240531/tramp-1949544937.html
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в мире, дональд трамп, илон маск, сша, нью-йорк (город)
В мире, Дональд Трамп, Илон Маск, США, Нью-Йорк (город)
Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу

Маск назвал тревожным обвинительный вердикт Трампу в Нью-Йорке

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт жюри присяжных Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации.
"Действительно тревожно. Весь американский народ должен решать, кто станет президентом", — написал Маск в соцсети X, комментируя пост губернатора Флориды Рона Десантиса, заявившего о политической подоплеке дела против Трампа.
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Соратник Трампа пригрозил последствиями из-за вердикта присяжных
01:37
Накануне присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений — 136 лет лишения свободы.
Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Трамп при победе на выборах предложит Маску стать его советником, пишут СМИ
29 мая, 20:10
 
В миреДональд ТрампИлон МаскСШАНью-Йорк (город)
 
 
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