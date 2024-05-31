https://ria.ru/20240531/markirovka-1949691574.html
Маркировка консервов и безалкогольного пива начнется с 1 сентября
Маркировка консервов и безалкогольного пива начнется с 1 сентября - РИА Новости, 31.05.2024
Маркировка консервов и безалкогольного пива начнется с 1 сентября
Обязательная маркировка отдельных видов консервов, растительных масел и безалкогольного пива начинается в России с 1 сентября 2024 года, следует из... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:09
2024-05-31T15:09
2024-05-31T15:11
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка отдельных видов консервов, растительных масел и безалкогольного пива начинается в России с 1 сентября 2024 года, следует из постановлений правительства, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Установить, что участники оборота отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением: подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 сентября 2024 года", - говорится в одном из документов. Аналогичная информация содержится в постановлении о маркировке консервированной продукции, а также в документе про безалкогольное пиво. Таким образом, ввод маркировки в этих категориях пройдет в несколько этапов. С 1 сентября 2024 года начинается обязательная регистрация участников оборота в системе маркировки "Честный знак". Компании, производящие и импортирующие безалкогольное пиво, начнут маркировать свою продукцию с 1 октября. Информация о розничных продажах, включая реализацию в розлив, должна предоставляться в систему с 1 апреля 2025 года. А данные о выводе безалкогольного пива из оборота по прочим причинам, например, списание для собственных нужд, необходимо предоставлять с 1 марта 2026 года. Производители и импортеры растительных масел и масложировой продукции в стеклянной и пластиковой упаковке начнут наносить маркировку с 1 октября 2024 года. По такой продукции в других типах упаковки – с 1 февраля 2025 года. Информация о выводе продукции из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 ноября 2025 года. При этом с 1 декабря 2024 года средства маркировки должны появиться на упаковках консервированной продукции из рыбы и морепродуктов. С этой же даты производители этих продуктов должны отправлять информацию о вводе товара в оборот в систему маркировки. Компании, производящие и импортирующие консервы из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, должны начать маркировку продукции с 1 марта 2025 года. Фермеры, производящие консервированную продукцию, включаются в систему маркировки с 1 марта 2026 года. Информация в выводе продукции из оборота должна предоставляться с 1 октября 2026 года.
https://ria.ru/20240214/pivo-1927275771.html
https://ria.ru/20240517/markirovka-1946762112.html
https://ria.ru/20240531/korm-1949671594.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, продукты, еда, правительство рф
Экономика, Россия, Продукты, Еда, Правительство РФ
Маркировка консервов и безалкогольного пива начнется с 1 сентября
РФ с 1 сентября начнет обязательную маркировку консервов и безалкогольного пива
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка отдельных видов консервов, растительных масел и безалкогольного пива начинается в России с 1 сентября 2024 года, следует из постановлений правительства, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Установить, что участники оборота отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением: подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 сентября 2024 года", - говорится в одном из документов.
Аналогичная информация содержится в постановлении о маркировке консервированной продукции, а также в документе про безалкогольное пиво.
Таким образом, ввод маркировки в этих категориях пройдет в несколько этапов. С 1 сентября 2024 года начинается обязательная регистрация участников оборота в системе маркировки "Честный знак". Компании, производящие и импортирующие безалкогольное пиво, начнут маркировать свою продукцию с 1 октября. Информация о розничных продажах, включая реализацию в розлив, должна предоставляться в систему с 1 апреля 2025 года. А данные о выводе безалкогольного пива из оборота по прочим причинам, например, списание для собственных нужд, необходимо предоставлять с 1 марта 2026 года.
Производители и импортеры растительных масел и масложировой продукции в стеклянной и пластиковой упаковке начнут наносить маркировку с 1 октября 2024 года. По такой продукции в других типах упаковки – с 1 февраля 2025 года. Информация о выводе продукции из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 ноября 2025 года.
При этом с 1 декабря 2024 года средства маркировки должны появиться на упаковках консервированной продукции из рыбы и морепродуктов. С этой же даты производители этих продуктов должны отправлять информацию о вводе товара в оборот в систему маркировки.
Компании, производящие и импортирующие консервы из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, должны начать маркировку продукции с 1 марта 2025 года. Фермеры, производящие консервированную продукцию, включаются в систему маркировки с 1 марта 2026 года. Информация в выводе продукции из оборота должна предоставляться с 1 октября 2026 года.