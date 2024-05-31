Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 31.05.2024 (обновлено: 13:51 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/lukashenko-1949662557.html
Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей
Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей - РИА Новости, 31.05.2024
Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей
Президент России Владимир Путин по телефону в пятницу проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о работе российского правительства по... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:34
2024-05-31T13:51
цены на нефть
россия
минск
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948154557_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_c15f1084c2c1fdcd86be3981b4fe4ae7.jpg
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону в пятницу проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о работе российского правительства по реализации договоренностей, достигнутых в Минске сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Путин посетил Белоруссию 23-24 мая с официальным визитом. "Что касается экономики, президент России проинформировал белорусского коллегу о работе правительства России по реализации договоренностей, достигнутых в Минске", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/lukashenko-1949659142.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948154557_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c56b21988197808a29c0566a853796d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Цены на нефть, Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей

Путин поговорил с Лукашенко о реализации договоренностей, достигнутых в Минске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону в пятницу проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о работе российского правительства по реализации договоренностей, достигнутых в Минске сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Путин посетил Белоруссию 23-24 мая с официальным визитом.
"Что касается экономики, президент России проинформировал белорусского коллегу о работе правительства России по реализации договоренностей, достигнутых в Минске", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Путин и Лукашенко обсудили по телефону вопросы безопасности
13:27
 
Цены на нефтьРоссияМинскБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала