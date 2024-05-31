https://ria.ru/20240531/lukashenko-1949662557.html

Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей

Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей - РИА Новости, 31.05.2024

Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей

Президент России Владимир Путин по телефону в пятницу проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о работе российского правительства по... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:34

2024-05-31T13:34

2024-05-31T13:51

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владимир путин

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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону в пятницу проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о работе российского правительства по реализации договоренностей, достигнутых в Минске сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Путин посетил Белоруссию 23-24 мая с официальным визитом. "Что касается экономики, президент России проинформировал белорусского коллегу о работе правительства России по реализации договоренностей, достигнутых в Минске", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/lukashenko-1949659142.html

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цены на нефть, россия, минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко