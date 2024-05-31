https://ria.ru/20240531/lukashenko-1949662557.html
Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей
Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей - РИА Новости, 31.05.2024
Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей
Президент России Владимир Путин по телефону в пятницу проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о работе российского правительства по... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:34
2024-05-31T13:34
2024-05-31T13:51
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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону в пятницу проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о работе российского правительства по реализации договоренностей, достигнутых в Минске сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Путин посетил Белоруссию 23-24 мая с официальным визитом. "Что касается экономики, президент России проинформировал белорусского коллегу о работе правительства России по реализации договоренностей, достигнутых в Минске", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/lukashenko-1949659142.html
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цены на нефть, россия, минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Цены на нефть, Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал Лукашенко, как идет реализация минских договоренностей
Путин поговорил с Лукашенко о реализации договоренностей, достигнутых в Минске