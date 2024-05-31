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"Мы готовы": Литва раскрыла, на что пойдет ради Украины - РИА Новости, 31.05.2024
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12:22 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/litva-1949626673.html
"Мы готовы": Литва раскрыла, на что пойдет ради Украины
"Мы готовы": Литва раскрыла, на что пойдет ради Украины - РИА Новости, 31.05.2024
"Мы готовы": Литва раскрыла, на что пойдет ради Украины
Литва готова направить своих военных инструкторов на Украину, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните в интервью Bloomberg. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:22
2024-05-31T12:22
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Литва готова направить своих военных инструкторов на Украину, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните в интервью Bloomberg."Если понадобится, возможно, Литва будет обучать их (солдат ВСУ – Прим. ред.) и на Украине вместе со странами, которые на это готовы", — сказала она.Шимоните также призвала страны Европы выделить от 0,25 до 0,5 процента своего ВВП на поддержку Украины.Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". Соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.
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в мире, украина, литва, европа, ингрида шимоните, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Литва, Европа, Ингрида Шимоните, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Мы готовы": Литва раскрыла, на что пойдет ради Украины

Шимоните: Литва готова отправить на Украину своих военных инструкторов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО
Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 на Артемовском направлении в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Литва готова направить своих военных инструкторов на Украину, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните в интервью Bloomberg.
"Если понадобится, возможно, Литва будет обучать их (солдат ВСУ – Прим. ред.) и на Украине вместе со странами, которые на это готовы", — сказала она.
Шимоните также призвала страны Европы выделить от 0,25 до 0,5 процента своего ВВП на поддержку Украины.
Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". Соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину
16 мая, 22:14
 
В миреУкраинаЛитваЕвропаИнгрида ШимонитеВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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