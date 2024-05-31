"Мы готовы": Литва раскрыла, на что пойдет ради Украины
Шимоните: Литва готова отправить на Украину своих военных инструкторов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО
Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Литва готова направить своих военных инструкторов на Украину, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните в интервью Bloomberg.
"Если понадобится, возможно, Литва будет обучать их (солдат ВСУ – Прим. ред.) и на Украине вместе со странами, которые на это готовы", — сказала она.
Шимоните также призвала страны Европы выделить от 0,25 до 0,5 процента своего ВВП на поддержку Украины.
Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". Соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.