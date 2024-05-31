https://ria.ru/20240531/kuznetsov-1949557341.html

В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова

В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова - РИА Новости, 31.05.2024

В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова

Один отель, столовая и продуктовый магазин, принадлежащие Леве Мартиросяну, который является предполагаемым взяткодателем по делу начальника главного управления РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T06:10

2024-05-31T06:10

2024-05-31T10:49

происшествия

коммерческая недвижимость

краснодар

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КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Один отель, столовая и продуктовый магазин, принадлежащие Леве Мартиросяну, который является предполагаемым взяткодателем по делу начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, закрылись в Краснодаре, выяснила корреспондент РИА Новости.Его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием "Рай" находятся напротив Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко на улице Грибоедова. Магазин закрыт уже около двух недель, на двери кафе висит табличка "временно не работает". В отеле посетителей не видно и не слышно, а сотрудница заявила, что снять номер не получится.По словам владельца соседнего общепита, свой бизнес Мартиросян открыл поблизости в этом году. "Закрылись больше недели [назад]. Некому руководить, поэтому…" — сказал собеседник агентства. Также в реестре гостиниц и иных средств размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации индивидуальный предприниматель Лева Мартиросян указан как владелец гостиницы "Рай" на улице Братьев Игнатовых в Краснодаре. Это заведение продолжает свою работу, что подтвердили РИА Новости лично и по телефону его сотрудники.Согласно сервису проверки контрагентов "Контур.Фокус", среди видов деятельности ИП Мартиросяна — "Торговля розничная пивом в специализированных магазинах", "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания". Основной вид — "Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях". Бизнесмен из Краснодара обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Кузнецов и Мартиросян арестованы.

https://ria.ru/20240523/kuznetsov-1947887141.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, краснодар, москва, юрий кузнецов