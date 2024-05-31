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Купальный сезон в Москве начнется раньше, чем в Сочи - РИА Новости, 31.05.2024
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13:36 31.05.2024 (обновлено: 13:41 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/kupalnyy-sezon-1949663707.html
Купальный сезон в Москве начнется раньше, чем в Сочи
Купальный сезон в Москве начнется раньше, чем в Сочи - РИА Новости, 31.05.2024
Купальный сезон в Москве начнется раньше, чем в Сочи
Температура воды в озерах и прудах Москвы на выходных поднимется до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря она еще около 19 градусов, сообщил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:36
2024-05-31T13:41
общество
москва
черное море
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Температура воды в озерах и прудах Москвы на выходных поднимется до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря она еще около 19 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень быстро прогрелась не только подстилающая поверхность земли, но и водная поверхность. В выходные дни не в Москве-реке, но в озерах и прудах температура будет 21-22 градуса. Купальный сезон начинается в Москве, а не в Сочи. На черноморском побережье температура воды около 19 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, это связано с тем, что в Москве не только днем стояла жара, но и ночные температуры были очень высокими. Синоптик отметил, что врачи рекомендуют детям купаться в водоеме, когда температура в нем 22 градуса и выше.
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общество, москва, черное море, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Черное море, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Купальный сезон в Москве начнется раньше, чем в Сочи

Вильфанд: в Москве температура воды на 2-3 градуса выше, чем в Черном море

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМосквичи на пляже
Москвичи на пляже - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Москвичи на пляже. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Температура воды в озерах и прудах Москвы на выходных поднимется до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря она еще около 19 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень быстро прогрелась не только подстилающая поверхность земли, но и водная поверхность. В выходные дни не в Москве-реке, но в озерах и прудах температура будет 21-22 градуса. Купальный сезон начинается в Москве, а не в Сочи. На черноморском побережье температура воды около 19 градусов", - сказал Вильфанд.
По его словам, это связано с тем, что в Москве не только днем стояла жара, но и ночные температуры были очень высокими. Синоптик отметил, что врачи рекомендуют детям купаться в водоеме, когда температура в нем 22 градуса и выше.
Отдых в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Москвичам рассказали о приближении купального сезона
25 мая, 03:03
 
ОбществоМоскваЧерное мореРоссияРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в России
 
 
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