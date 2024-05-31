https://ria.ru/20240531/kupalnyy-sezon-1949663707.html

Купальный сезон в Москве начнется раньше, чем в Сочи

Купальный сезон в Москве начнется раньше, чем в Сочи - РИА Новости, 31.05.2024

Купальный сезон в Москве начнется раньше, чем в Сочи

Температура воды в озерах и прудах Москвы на выходных поднимется до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря она еще около 19 градусов, сообщил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:36

2024-05-31T13:36

2024-05-31T13:41

общество

москва

черное море

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Температура воды в озерах и прудах Москвы на выходных поднимется до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря она еще около 19 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень быстро прогрелась не только подстилающая поверхность земли, но и водная поверхность. В выходные дни не в Москве-реке, но в озерах и прудах температура будет 21-22 градуса. Купальный сезон начинается в Москве, а не в Сочи. На черноморском побережье температура воды около 19 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, это связано с тем, что в Москве не только днем стояла жара, но и ночные температуры были очень высокими. Синоптик отметил, что врачи рекомендуют детям купаться в водоеме, когда температура в нем 22 градуса и выше.

https://ria.ru/20240525/pogoda-1948274899.html

москва

черное море

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общество, москва, черное море, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии