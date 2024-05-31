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Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка в Москве
Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка в Москве - РИА Новости, 01.06.2024
Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка в Москве
Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка на Люсиновской улице в центре Москвы, продолжают проливку конструкций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T23:59
2024-05-31T23:59
2024-06-01T00:00
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка на Люсиновской улице в центре Москвы, продолжают проливку конструкций, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось о возгорании на площади около 300 квадратных метров на кровле двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская , дом 31, строение 1. Уточнялось, что на месте происшествия дежурит 9 пожарных машин, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. В 17.30 по московскому времени пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано в 19.02, сведений о пострадавших не поступало. Пожарные разобрали крышу особняка, продолжают проливку конструкций сверху. На месте остаются пожарные машины и сотрудники ДПС. Движение по Люсиновской улице по-прежнему затруднено. На месте также работают сотрудники коммунальных служб и техника, они убирают обломки конструкций с тротуара и проезжей части.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка в Москве
Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка в центре Москвы
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка на Люсиновской улице в центре Москвы, продолжают проливку конструкций, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось о возгорании на площади около 300 квадратных метров на кровле двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская , дом 31, строение 1. Уточнялось, что на месте происшествия дежурит 9 пожарных машин, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. В 17.30 по московскому времени пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано в 19.02, сведений о пострадавших не поступало.
Пожарные разобрали крышу особняка, продолжают проливку конструкций сверху. На месте остаются пожарные машины и сотрудники ДПС. Движение по Люсиновской улице по-прежнему затруднено.
На месте также работают сотрудники коммунальных служб и техника, они убирают обломки конструкций с тротуара и проезжей части.