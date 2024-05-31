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Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка в Москве

Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка в Москве - РИА Новости, 01.06.2024

Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка в Москве

Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка на Люсиновской улице в центре Москвы, продолжают проливку конструкций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024

2024-05-31T23:59

2024-05-31T23:59

2024-06-01T00:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожарные разобрали крышу загоревшегося особняка на Люсиновской улице в центре Москвы, продолжают проливку конструкций, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось о возгорании на площади около 300 квадратных метров на кровле двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская , дом 31, строение 1. Уточнялось, что на месте происшествия дежурит 9 пожарных машин, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. В 17.30 по московскому времени пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано в 19.02, сведений о пострадавших не поступало. Пожарные разобрали крышу особняка, продолжают проливку конструкций сверху. На месте остаются пожарные машины и сотрудники ДПС. Движение по Люсиновской улице по-прежнему затруднено. На месте также работают сотрудники коммунальных служб и техника, они убирают обломки конструкций с тротуара и проезжей части.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва