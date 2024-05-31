https://ria.ru/20240531/krym-1949545410.html
В Крыму назвали разрешение Байдена на удары по России вероломством
В Крыму назвали разрешение Байдена на удары по России вероломством - РИА Новости, 31.05.2024
В Крыму назвали разрешение Байдена на удары по России вероломством
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал вероломством разрешение президента США Джо Байден ВСУ наносить удары по территории России... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:53
2024-05-31T01:53
2024-05-31T02:52
в мире
россия
заур смирнов
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138112_0:305:3097:2047_1920x0_80_0_0_c8ae007ad3150fbb328d924089cb7913.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал вероломством разрешение президента США Джо Байден ВСУ наносить удары по территории России американским оружием. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России. В частности, речь идет о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений". При этом ранее неоднократно сообщалось о попытках ВСУ ударить американскими ракетами по новым регионам РФ и Крыму. "Решение Байдена - вероломство и прямая агрессия США против России", - сказал Смирнов РИА Новости. "США, добиваясь расширения зоны украинского конфликта и призывая наносить своим оружием удары по территории России, тем самым провоцирует третью мировую войну", - сказал Смирнов.
https://ria.ru/20240531/peregovory-1949542527.html
https://ria.ru/20240531/bayden-1949538761.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138112_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_ceb03d33e9ee90a6615ac372954d2cfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, заур смирнов, джо байден
В мире, Россия, Заур Смирнов, Джо Байден
В Крыму назвали разрешение Байдена на удары по России вероломством
В Крыму назвали отмашку Байдена ВСУ на удары по России вероломством
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал вероломством разрешение президента США Джо Байден ВСУ наносить удары по территории России американским оружием.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России. В частности, речь идет о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
При этом ранее неоднократно сообщалось о попытках ВСУ ударить американскими ракетами по новым регионам РФ и Крыму.
"Решение Байдена - вероломство и прямая агрессия США против России", - сказал Смирнов РИА Новости.
"США, добиваясь расширения зоны украинского конфликта и призывая наносить своим оружием удары по территории России, тем самым провоцирует третью мировую войну", - сказал Смирнов.