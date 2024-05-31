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В Крыму назвали разрешение Байдена на удары по России вероломством - РИА Новости, 31.05.2024
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01:53 31.05.2024 (обновлено: 02:52 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/krym-1949545410.html
В Крыму назвали разрешение Байдена на удары по России вероломством
В Крыму назвали разрешение Байдена на удары по России вероломством - РИА Новости, 31.05.2024
В Крыму назвали разрешение Байдена на удары по России вероломством
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал вероломством разрешение президента США Джо Байден ВСУ наносить удары по территории России... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:53
2024-05-31T02:52
в мире
россия
заур смирнов
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал вероломством разрешение президента США Джо Байден ВСУ наносить удары по территории России американским оружием. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России. В частности, речь идет о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений". При этом ранее неоднократно сообщалось о попытках ВСУ ударить американскими ракетами по новым регионам РФ и Крыму. "Решение Байдена - вероломство и прямая агрессия США против России", - сказал Смирнов РИА Новости. "США, добиваясь расширения зоны украинского конфликта и призывая наносить своим оружием удары по территории России, тем самым провоцирует третью мировую войну", - сказал Смирнов.
https://ria.ru/20240531/peregovory-1949542527.html
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в мире, россия, заур смирнов, джо байден
В мире, Россия, Заур Смирнов, Джо Байден
В Крыму назвали разрешение Байдена на удары по России вероломством

В Крыму назвали отмашку Байдена ВСУ на удары по России вероломством

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал вероломством разрешение президента США Джо Байден ВСУ наносить удары по территории России американским оружием.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России. В частности, речь идет о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
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При этом ранее неоднократно сообщалось о попытках ВСУ ударить американскими ракетами по новым регионам РФ и Крыму.
"Решение Байдена - вероломство и прямая агрессия США против России", - сказал Смирнов РИА Новости.
"США, добиваясь расширения зоны украинского конфликта и призывая наносить своим оружием удары по территории России, тем самым провоцирует третью мировую войну", - сказал Смирнов.
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