https://ria.ru/20240531/krokus-1949638098.html

СК проверит бар в Киеве, назвавший пивной сет "Крокус Сити"

СК проверит бар в Киеве, назвавший пивной сет "Крокус Сити" - РИА Новости, 31.05.2024

СК проверит бар в Киеве, назвавший пивной сет "Крокус Сити"

В Главном следственном управлении по Москве проведут проверку по факту публичного оправдания терроризма киевским баром "Офензив", который назвал пивной сет... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:53

2024-05-31T12:53

2024-05-31T13:10

происшествия

россия

москва

украина

андрей альшевских

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949643748_0:56:475:323_1920x0_80_0_0_a78eae5eea683a88f109a6155dc1320f.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Главном следственном управлении по Москве проведут проверку по факту публичного оправдания терроризма киевским баром "Офензив", который назвал пивной сет "Крокус Сити", следует из документа, опубликованного в Telegram-канале члена комитета ГД по безопасности Андрея Альшевских. "В Следственном комитете РФ рассмотрено ваше обращение о публичном оправдании террористического акта в "Крокус Сити Холле" руководством киевского арт-бара "Офензива". Проверка изложенных доводов организована в Главном следственном управлении по городу Москве", - следует из ответа депутату первого зампреда СК РФ Эдуарда Кабурнеева. По словам депутата, на Украине "некому остановить кощунство", а задача СК РФ - установить всех причастных.

https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938866851.html

россия

москва

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, украина, андрей альшевских, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, крокус сити холл, киев