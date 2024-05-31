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СК проверит бар в Киеве, назвавший пивной сет "Крокус Сити"
СК проверит бар в Киеве, назвавший пивной сет "Крокус Сити" - РИА Новости, 31.05.2024
СК проверит бар в Киеве, назвавший пивной сет "Крокус Сити"
В Главном следственном управлении по Москве проведут проверку по факту публичного оправдания терроризма киевским баром "Офензив", который назвал пивной сет... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:53
2024-05-31T12:53
2024-05-31T13:10
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андрей альшевских
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крокус сити холл
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Главном следственном управлении по Москве проведут проверку по факту публичного оправдания терроризма киевским баром "Офензив", который назвал пивной сет "Крокус Сити", следует из документа, опубликованного в Telegram-канале члена комитета ГД по безопасности Андрея Альшевских. "В Следственном комитете РФ рассмотрено ваше обращение о публичном оправдании террористического акта в "Крокус Сити Холле" руководством киевского арт-бара "Офензива". Проверка изложенных доводов организована в Главном следственном управлении по городу Москве", - следует из ответа депутату первого зампреда СК РФ Эдуарда Кабурнеева. По словам депутата, на Украине "некому остановить кощунство", а задача СК РФ - установить всех причастных.
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происшествия, россия, москва, украина, андрей альшевских, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, крокус сити холл, киев
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Андрей Альшевских, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Крокус Сити Холл, Киев
СК проверит бар в Киеве, назвавший пивной сет "Крокус Сити"
В СК проведут проверку по факту оправдания киевским баром терроризма