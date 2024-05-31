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СК завел дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе" - РИА Новости, 31.05.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:56 31.05.2024 (обновлено: 12:39 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/krokus-1949619674.html
СК завел дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе"
СК завел дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе" - РИА Новости, 31.05.2024
СК завел дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе"
Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокус Сити Холле", следует из постановления суда РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:56
2024-05-31T12:39
происшествия
москва
александр бастрыкин
игорь трунов
эмин агаларов
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
красногорск
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокус Сити Холле", следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в нападении."В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. — Прим. ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части третьей статьи 238 УК России", — говорится в документе.В тексте не уточняется, есть ли в рамках этого дела подозреваемые или обвиняемые. Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.Заявление о возбуждении дела по этой статье на имя председателя СК Александра Бастрыкина ранее подал адвокат Игорь Трунов от лица 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Заявители считают, что владельцы "Крокуса" допустили нарушения, связанные со строительством и противопожарной безопасностью на концертной площадке.Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял РИА Новости, что все системы безопасности в "Крокусе" работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же говорил, что огнезащитная система "сработала максимально", "есть помещения, вообще не поврежденные огнем", а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов.
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происшествия, москва, александр бастрыкин, игорь трунов, эмин агаларов, следственный комитет россии (ск рф), красногорск
Происшествия, Москва, Александр Бастрыкин, Игорь Трунов, Эмин Агаларов, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле", Красногорск
СК завел дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе"

"Крокусу" предъявлено обвинение в оказании не соответствующих требованиям услуг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокус Сити Холле", следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в нападении.
"В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. — Прим. ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части третьей статьи 238 УК России", — говорится в документе.
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В тексте не уточняется, есть ли в рамках этого дела подозреваемые или обвиняемые. Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Заявление о возбуждении дела по этой статье на имя председателя СК Александра Бастрыкина ранее подал адвокат Игорь Трунов от лица 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Заявители считают, что владельцы "Крокуса" допустили нарушения, связанные со строительством и противопожарной безопасностью на концертной площадке.
Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял РИА Новости, что все системы безопасности в "Крокусе" работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же говорил, что огнезащитная система "сработала максимально", "есть помещения, вообще не поврежденные огнем", а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинИгорь ТруновЭмин АгаларовСледственный комитет России (СК РФ)Красногорск
 
 
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