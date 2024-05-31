https://ria.ru/20240531/kriminal-1949678387.html

В Марий Эл подростки напали на ровесника из-за внешнего вида

В Марий Эл подростки напали на ровесника из-за внешнего вида - РИА Новости, 31.05.2024

В Марий Эл подростки напали на ровесника из-за внешнего вида

Сотрудники прокуратуры Марий Эл и регионального управления СК РФ проводят проверки после того, как несколько подростков напали на своего ровесника из-за его... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:24

2024-05-31T14:24

2024-05-31T14:29

происшествия

россия

йошкар-ола

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Марий Эл и регионального управления СК РФ проводят проверки после того, как несколько подростков напали на своего ровесника из-за его внешнего вида в центре Йошкар-Олы, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее местный Telegram-канал "Про город Йошкар-Ола" разместил видео, как несколько молодых людей напали на улице на подростка неформальной внешности с длинными волосами, пинками повалили на землю и убежали. "Прокуратура Марий Эл держит на контроле установление причин и обстоятельств конфликта между молодыми людьми на бульваре Чавайна города Йошкар-Ола. При наличии оснований будет решен вопрос об ответственности участников конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что в следственном управлении СК России по Марий Эл организована процессуальная проверка в связи с нападением на улице Йошкар-Олы группы подростков на несовершеннолетнего из-за его внешнего вида. "Глава ведомства поручил руководителю следственного управления региона доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947661371.html

https://ria.ru/20240528/kriminal-1948827911.html

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йошкар-ола

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происшествия, россия, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф)