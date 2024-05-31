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В Марий Эл подростки напали на ровесника из-за внешнего вида - РИА Новости, 31.05.2024
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14:24 31.05.2024 (обновлено: 14:29 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/kriminal-1949678387.html
В Марий Эл подростки напали на ровесника из-за внешнего вида
В Марий Эл подростки напали на ровесника из-за внешнего вида - РИА Новости, 31.05.2024
В Марий Эл подростки напали на ровесника из-за внешнего вида
Сотрудники прокуратуры Марий Эл и регионального управления СК РФ проводят проверки после того, как несколько подростков напали на своего ровесника из-за его... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:24
2024-05-31T14:29
происшествия
россия
йошкар-ола
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Марий Эл и регионального управления СК РФ проводят проверки после того, как несколько подростков напали на своего ровесника из-за его внешнего вида в центре Йошкар-Олы, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее местный Telegram-канал "Про город Йошкар-Ола" разместил видео, как несколько молодых людей напали на улице на подростка неформальной внешности с длинными волосами, пинками повалили на землю и убежали. "Прокуратура Марий Эл держит на контроле установление причин и обстоятельств конфликта между молодыми людьми на бульваре Чавайна города Йошкар-Ола. При наличии оснований будет решен вопрос об ответственности участников конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что в следственном управлении СК России по Марий Эл организована процессуальная проверка в связи с нападением на улице Йошкар-Олы группы подростков на несовершеннолетнего из-за его внешнего вида. "Глава ведомства поручил руководителю следственного управления региона доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947661371.html
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происшествия, россия, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Йошкар-Ола, Следственный комитет России (СК РФ)
В Марий Эл подростки напали на ровесника из-за внешнего вида

СК: в центре Йошкар-Олы подростки напали на ровесника из-за его внешнего вида

© Про Город Йошкар-Ола/TelegramНесколько подростков напали на своего ровесника в центре Йошкар-Олы
Несколько подростков напали на своего ровесника в центре Йошкар-Олы
© Про Город Йошкар-Ола/Telegram
Несколько подростков напали на своего ровесника в центре Йошкар-Олы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Марий Эл и регионального управления СК РФ проводят проверки после того, как несколько подростков напали на своего ровесника из-за его внешнего вида в центре Йошкар-Олы, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее местный Telegram-канал "Про город Йошкар-Ола" разместил видео, как несколько молодых людей напали на улице на подростка неформальной внешности с длинными волосами, пинками повалили на землю и убежали.
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"Прокуратура Марий Эл держит на контроле установление причин и обстоятельств конфликта между молодыми людьми на бульваре Чавайна города Йошкар-Ола. При наличии оснований будет решен вопрос об ответственности участников конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что в следственном управлении СК России по Марий Эл организована процессуальная проверка в связи с нападением на улице Йошкар-Олы группы подростков на несовершеннолетнего из-за его внешнего вида.
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"Глава ведомства поручил руководителю следственного управления региона доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - подчеркивается в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияЙошкар-ОлаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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