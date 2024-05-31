В Марий Эл подростки напали на ровесника из-за внешнего вида
СК: в центре Йошкар-Олы подростки напали на ровесника из-за его внешнего вида
© Про Город Йошкар-Ола/TelegramНесколько подростков напали на своего ровесника в центре Йошкар-Олы
© Про Город Йошкар-Ола/Telegram
Несколько подростков напали на своего ровесника в центре Йошкар-Олы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Марий Эл и регионального управления СК РФ проводят проверки после того, как несколько подростков напали на своего ровесника из-за его внешнего вида в центре Йошкар-Олы, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее местный Telegram-канал "Про город Йошкар-Ола" разместил видео, как несколько молодых людей напали на улице на подростка неформальной внешности с длинными волосами, пинками повалили на землю и убежали.
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"Прокуратура Марий Эл держит на контроле установление причин и обстоятельств конфликта между молодыми людьми на бульваре Чавайна города Йошкар-Ола. При наличии оснований будет решен вопрос об ответственности участников конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что в следственном управлении СК России по Марий Эл организована процессуальная проверка в связи с нападением на улице Йошкар-Олы группы подростков на несовершеннолетнего из-за его внешнего вида.
"Глава ведомства поручил руководителю следственного управления региона доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - подчеркивается в сообщении.