https://ria.ru/20240531/kriminal-1949668877.html
На Кубани арестовали мужчину, застрелившего полицейского
На Кубани арестовали мужчину, застрелившего полицейского - РИА Новости, 31.05.2024
На Кубани арестовали мужчину, застрелившего полицейского
Суд заключил под стражу жителя Пермского края, который при проверке документов на окраине Краснодара застрелил полицейского, сообщает управление СК РФ по... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:53
2024-05-31T13:53
2024-05-31T13:53
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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Пермского края, который при проверке документов на окраине Краснодара застрелил полицейского, сообщает управление СК РФ по Кубани. Как информировало ведомство, в четверг днём сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару в лесопосадке в районе посёлка Водники остановили подозрительного мужчину, который при виде них попытался скрыться. При проверке документов фигурант достал оружие и выстрелил в живот полицейского. Его напарник скрутил преступника. Потерпевший не выжил. "Обвиняемый в посягательстве на жизнь полицейского в Краснодаре по ходатайству следователя судом заключен под стражу", - говорится в сообщении. Фигурант, приезжий из Пермского края, ранее в ходе допроса дал признательные показания. Прикубанский районный суд Краснодара арестовал его до 30 июля, уточнила объединенная пресс-служба судов края.
https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949140466.html
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происшествия, краснодар, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани арестовали мужчину, застрелившего полицейского
Суд арестовал жителя Пермского края, убившего полицейского на Кубани
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Пермского края, который при проверке документов на окраине Краснодара застрелил полицейского, сообщает управление СК РФ по Кубани.
Как информировало ведомство, в четверг днём сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару в лесопосадке в районе посёлка Водники остановили подозрительного мужчину, который при виде них попытался скрыться. При проверке документов фигурант достал оружие и выстрелил в живот полицейского. Его напарник скрутил преступника. Потерпевший не выжил.
"Обвиняемый в посягательстве на жизнь полицейского в Краснодаре по ходатайству следователя судом заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Фигурант, приезжий из Пермского края, ранее в ходе допроса дал признательные показания.
Прикубанский районный суд Краснодара арестовал его до 30 июля, уточнила объединенная пресс-служба судов края.