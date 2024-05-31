https://ria.ru/20240531/kravchenko-1949547143.html

В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности

В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности - РИА Новости, 31.05.2024

В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности

Сигнал воздушной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T02:18

2024-05-31T02:18

2024-05-31T02:18

специальная военная операция на украине

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сигнал воздушной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. Ранее в 0.51 мск сообщалось о сигнале опасности атаки беспилотников в Новороссийске. "На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/novorossiysk-1949546697.html

новороссийск

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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)