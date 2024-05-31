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В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:18 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/kravchenko-1949547143.html
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности - РИА Новости, 31.05.2024
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности
Сигнал воздушной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:18
2024-05-31T02:18
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сигнал воздушной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. Ранее в 0.51 мск сообщалось о сигнале опасности атаки беспилотников в Новороссийске. "На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/novorossiysk-1949546697.html
новороссийск
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности

Глава Новороссийска Кравченко сообщил об отмене воздушной опасности

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту
Зерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сигнал воздушной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
Ранее в 0.51 мск сообщалось о сигнале опасности атаки беспилотников в Новороссийске.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Въезд и выезд в Новороссийск на Владимировском посту временно перекрывали
02:15
"На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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