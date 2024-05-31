https://ria.ru/20240531/krasheninnikov-1949581003.html

В Госдуме скорректируют законопроект о запрете пропаганды наркотиков

В Госдуме скорректируют законопроект о запрете пропаганды наркотиков - РИА Новости, 31.05.2024

В Госдуме скорректируют законопроект о запрете пропаганды наркотиков

Законопроекты о запрете пропаганды наркотиков доработают, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:12

2024-05-31T10:12

2024-05-31T11:55

общество

павел крашенинников

сергей леонов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Законопроекты о запрете пропаганды наркотиков доработают, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. "Мы продолжаем пристальную работу с этими проектами законодательных актов, будем делать их корректировку, чтобы не пострадало творчество и интерес к нему. Будем работать над тем, чтобы сместить срок вступления в силу закона, сейчас он — 1 сентября 2024 года. Нужно, чтобы острие закона попало в точную цель и не было "сопутствующих потерь", — приводятся его слова в пресс-релизе комитета.Крашенинников напомнил, что сейчас за пропаганду наркотиков предусматривается административная ответственность. Эти меры предполагается ужесточить."Также предлагается ввести и уголовное наказание, что, по большому счету, правильно. В законопроектах говорится, что ответственность будет наступать в том числе за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотических средствах", — добавил депутат. Он подчеркнул, что при этом нужно избежать перегибов. "Наркотики — безусловное зло, и его, конечно, нужно искоренять. Однако при его выжигании важно не уничтожить дух и смысл произведений русской и мировой литературы, которыми мы восхищаемся", — заключил Крашенинников.На этой неделе комитет по госстроительству рекомендовал принять поправки, внесенные ко второму чтению пакета законопроектов, предлагающих, в частности, штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Как уточнил депутат Сергей Леонов, классическая литература под этот закон не подпадет, нормы будут касаться вновь созданных произведений.Второе чтение законопроекта о запрете пропаганды наркотиков первоначально планировалось на 28 мая, но затем его перенесли на 11 июня, чтобы рассмотреть вместе с проектами об уголовной и административной ответственности за это.

https://ria.ru/20240527/duma-1948579925.html

https://ria.ru/20240527/gosduma-1948627382.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, павел крашенинников, сергей леонов, госдума рф