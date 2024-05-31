Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме скорректируют законопроект о запрете пропаганды наркотиков - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 31.05.2024 (обновлено: 11:55 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/krasheninnikov-1949581003.html
В Госдуме скорректируют законопроект о запрете пропаганды наркотиков
В Госдуме скорректируют законопроект о запрете пропаганды наркотиков - РИА Новости, 31.05.2024
В Госдуме скорректируют законопроект о запрете пропаганды наркотиков
Законопроекты о запрете пропаганды наркотиков доработают, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:12
2024-05-31T11:55
общество
павел крашенинников
сергей леонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Законопроекты о запрете пропаганды наркотиков доработают, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. "Мы продолжаем пристальную работу с этими проектами законодательных актов, будем делать их корректировку, чтобы не пострадало творчество и интерес к нему. Будем работать над тем, чтобы сместить срок вступления в силу закона, сейчас он — 1 сентября 2024 года. Нужно, чтобы острие закона попало в точную цель и не было "сопутствующих потерь", — приводятся его слова в пресс-релизе комитета.Крашенинников напомнил, что сейчас за пропаганду наркотиков предусматривается административная ответственность. Эти меры предполагается ужесточить."Также предлагается ввести и уголовное наказание, что, по большому счету, правильно. В законопроектах говорится, что ответственность будет наступать в том числе за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотических средствах", — добавил депутат. Он подчеркнул, что при этом нужно избежать перегибов. "Наркотики — безусловное зло, и его, конечно, нужно искоренять. Однако при его выжигании важно не уничтожить дух и смысл произведений русской и мировой литературы, которыми мы восхищаемся", — заключил Крашенинников.На этой неделе комитет по госстроительству рекомендовал принять поправки, внесенные ко второму чтению пакета законопроектов, предлагающих, в частности, штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Как уточнил депутат Сергей Леонов, классическая литература под этот закон не подпадет, нормы будут касаться вновь созданных произведений.Второе чтение законопроекта о запрете пропаганды наркотиков первоначально планировалось на 28 мая, но затем его перенесли на 11 июня, чтобы рассмотреть вместе с проектами об уголовной и административной ответственности за это.
https://ria.ru/20240527/duma-1948579925.html
https://ria.ru/20240527/gosduma-1948627382.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, павел крашенинников, сергей леонов, госдума рф
Общество, Павел Крашенинников, Сергей Леонов, Госдума РФ
В Госдуме скорректируют законопроект о запрете пропаганды наркотиков

Крашенинников: проект о запрете пропаганды наркотиков будет скорректирован

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Законопроекты о запрете пропаганды наркотиков доработают, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
"Мы продолжаем пристальную работу с этими проектами законодательных актов, будем делать их корректировку, чтобы не пострадало творчество и интерес к нему. Будем работать над тем, чтобы сместить срок вступления в силу закона, сейчас он — 1 сентября 2024 года. Нужно, чтобы острие закона попало в точную цель и не было "сопутствующих потерь", — приводятся его слова в пресс-релизе комитета.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Комитет ГД рекомендовал штрафовать за пропаганду наркотиков в литературе
27 мая, 11:55
Крашенинников напомнил, что сейчас за пропаганду наркотиков предусматривается административная ответственность. Эти меры предполагается ужесточить.

"Также предлагается ввести и уголовное наказание, что, по большому счету, правильно. В законопроектах говорится, что ответственность будет наступать в том числе за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотических средствах", — добавил депутат.
Он подчеркнул, что при этом нужно избежать перегибов.
«
"Наркотики — безусловное зло, и его, конечно, нужно искоренять. Однако при его выжигании важно не уничтожить дух и смысл произведений русской и мировой литературы, которыми мы восхищаемся", — заключил Крашенинников.
На этой неделе комитет по госстроительству рекомендовал принять поправки, внесенные ко второму чтению пакета законопроектов, предлагающих, в частности, штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Как уточнил депутат Сергей Леонов, классическая литература под этот закон не подпадет, нормы будут касаться вновь созданных произведений.
Второе чтение законопроекта о запрете пропаганды наркотиков первоначально планировалось на 28 мая, но затем его перенесли на 11 июня, чтобы рассмотреть вместе с проектами об уголовной и административной ответственности за это.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
ГД: классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков
27 мая, 13:41
 
ОбществоПавел КрашенинниковСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала