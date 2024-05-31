https://ria.ru/20240531/kozlovskiy-1949789597.html

Суд встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС России

Суд встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС России - РИА Новости, 31.05.2024

Суд встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС России

Пресненский суд Москвы вновь встал на сторону актера Данилы Козловского, который подавал иск о защите чести и достоинства к главе "Федерального проекта по... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:54

2024-05-31T20:54

2024-05-31T20:54

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы вновь встал на сторону актера Данилы Козловского, который подавал иск о защите чести и достоинства к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину, обвинявшему артиста в дискредитации ВС РФ. Бородин направлял заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США, заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Артист также сообщил, что его адвокаты подготовили заявление в "компетентные органы" с просьбой проверить высказывания Бородина и его организации. Козловский оценил действия Бородина словами "писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти", назвав это "угаром, жизнь от которого ни у кого лучше не станет". Козловский подал против Бородина иск о защите чести и достоинства, суд его частично удовлетворил и обязал ответчика удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить актеру один рубль. Ответчик обжаловал это решение, Пресненский районный суд Москвы 30 мая оставил прежнее постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения. Данные о решении суда Козловский опубликовал в своем Telegram-канале. "Вчера суд РФ повторно встал на мою сторону в иске на господина Бородина о защите чести и достоинства, с которым я обратился в суд в апреле 2023 года", - написал артист. Козловский подчеркнул, что он искренне рад, что в его случае правда и справедливость оказались возможны. "Почему мне об этом важно сказать? Мне больно наблюдать за масштабной кампанией по уничтожению репутации и созданию совершенно предвзятого общественного мнения вокруг творческих людей. Больно наблюдать, как быстро эта ложь распространяется в пространстве", - добавил актер. Он отметил, что это буквально разрушает карьеры талантливых людей, которых "в нашей стране, к счастью, много" и которые продолжают в любых обстоятельствах работать, создавать и развивать культуру.

https://ria.ru/20240531/inoagent-1949655018.html

https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html

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россия, москва, сша, данила козловский, генеральная прокуратура рф