Рейтинг@Mail.ru
Суд встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС России - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:54 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/kozlovskiy-1949789597.html
Суд встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС России
Суд встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС России - РИА Новости, 31.05.2024
Суд встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС России
Пресненский суд Москвы вновь встал на сторону актера Данилы Козловского, который подавал иск о защите чести и достоинства к главе "Федерального проекта по... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:54
2024-05-31T20:54
шоубиз
россия
москва
сша
данила козловский
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768692067_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_bbac55f6c41efcd9a1fb42fa3040e7f2.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы вновь встал на сторону актера Данилы Козловского, который подавал иск о защите чести и достоинства к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину, обвинявшему артиста в дискредитации ВС РФ. Бородин направлял заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США, заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Артист также сообщил, что его адвокаты подготовили заявление в "компетентные органы" с просьбой проверить высказывания Бородина и его организации. Козловский оценил действия Бородина словами "писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти", назвав это "угаром, жизнь от которого ни у кого лучше не станет". Козловский подал против Бородина иск о защите чести и достоинства, суд его частично удовлетворил и обязал ответчика удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить актеру один рубль. Ответчик обжаловал это решение, Пресненский районный суд Москвы 30 мая оставил прежнее постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения. Данные о решении суда Козловский опубликовал в своем Telegram-канале. "Вчера суд РФ повторно встал на мою сторону в иске на господина Бородина о защите чести и достоинства, с которым я обратился в суд в апреле 2023 года", - написал артист. Козловский подчеркнул, что он искренне рад, что в его случае правда и справедливость оказались возможны. "Почему мне об этом важно сказать? Мне больно наблюдать за масштабной кампанией по уничтожению репутации и созданию совершенно предвзятого общественного мнения вокруг творческих людей. Больно наблюдать, как быстро эта ложь распространяется в пространстве", - добавил актер. Он отметил, что это буквально разрушает карьеры талантливых людей, которых "в нашей стране, к счастью, много" и которые продолжают в любых обстоятельствах работать, создавать и развивать культуру.
https://ria.ru/20240531/inoagent-1949655018.html
https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html
https://ria.ru/20240531/zavorotnyuk-1949716915.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768692067_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_62415c6961b62316cf57d2b5925e531c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сша, данила козловский, генеральная прокуратура рф
Шоубиз, Россия, Москва, США, Данила Козловский, Генеральная прокуратура РФ
Суд встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС России

Суд вновь встал на сторону актера Данилы Козловского в деле о дискредитации ВС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДанила Козловский
Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Данила Козловский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы вновь встал на сторону актера Данилы Козловского, который подавал иск о защите чести и достоинства к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину, обвинявшему артиста в дискредитации ВС РФ.
Бородин направлял заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США, заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.
Илья Прусикин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф
Вчера, 13:20
Артист также сообщил, что его адвокаты подготовили заявление в "компетентные органы" с просьбой проверить высказывания Бородина и его организации. Козловский оценил действия Бородина словами "писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти", назвав это "угаром, жизнь от которого ни у кого лучше не станет".
Козловский подал против Бородина иск о защите чести и достоинства, суд его частично удовлетворил и обязал ответчика удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить актеру один рубль. Ответчик обжаловал это решение, Пресненский районный суд Москвы 30 мая оставил прежнее постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения. Данные о решении суда Козловский опубликовал в своем Telegram-канале.
"Вчера суд РФ повторно встал на мою сторону в иске на господина Бородина о защите чести и достоинства, с которым я обратился в суд в апреле 2023 года", - написал артист.
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Суд отклонил пятый иск к клубу "Мутабор" из-за "голой вечеринки"
30 мая, 16:06
Козловский подчеркнул, что он искренне рад, что в его случае правда и справедливость оказались возможны. "Почему мне об этом важно сказать? Мне больно наблюдать за масштабной кампанией по уничтожению репутации и созданию совершенно предвзятого общественного мнения вокруг творческих людей. Больно наблюдать, как быстро эта ложь распространяется в пространстве", - добавил актер.
Он отметил, что это буквально разрушает карьеры талантливых людей, которых "в нашей стране, к счастью, много" и которые продолжают в любых обстоятельствах работать, создавать и развивать культуру.
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"Впервые за пять лет". Дочь Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление
Вчера, 16:17
 
ШоубизРоссияМоскваСШАДанила КозловскийГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала