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В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне - РИА Новости, 31.05.2024
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Хорошие новости
 
14:09 31.05.2024 (обновлено: 15:53 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/kot-1949673850.html
В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне
В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне - РИА Новости, 31.05.2024
В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне
Жители дома на улице Алтайской в Димитровграде помогли спасти кошку, застрявшую в окне, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия Сайханова. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:09
2024-05-31T15:53
хорошие новости
жилье
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САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Жители дома на улице Алтайской в Димитровграде помогли спасти кошку, застрявшую в окне, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия Сайханова. По ее словам, кошку заметила ее тетя, делавшая ремонт в своей квартире по соседству. Окно, в котором застряло животное, находилось в режиме проветривания. "Тетя пыталась помочь кошке, но не получилось. Решили отправить видео в группы в соцсетях, видимо, хозяину (квартиры. — Прим. ред.) кто-то сказал, что его ищут, и вот он спустя два-три часа (спасательной. — Прим. ред.) операции &lt;...&gt; вернулся", — рассказала собеседница агентства. Затем хозяин увез кошку в ветклинику. Очевидица добавила, что спасатели приехали к дому только после публикации в соцсетях, в которой она рассказала о происшествии.
https://ria.ru/20240530/lisenok-1949476395.html
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жилье, димитровград, хорошие новости
Хорошие новости, Жилье, Димитровград, Хорошие новости
В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне

В Димитровграде жители дома помогли спасти застрявшую в окне кошку

© Кадр видео из соцсетейКошка, застрявшая в окне квартиры в Димитровграде
Кошка, застрявшая в окне квартиры в Димитровграде
© Кадр видео из соцсетей
Кошка, застрявшая в окне квартиры в Димитровграде
Читать ria.ru в
САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Жители дома на улице Алтайской в Димитровграде помогли спасти кошку, застрявшую в окне, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия Сайханова.
По ее словам, кошку заметила ее тетя, делавшая ремонт в своей квартире по соседству. Окно, в котором застряло животное, находилось в режиме проветривания.
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"Тетя пыталась помочь кошке, но не получилось. Решили отправить видео в группы в соцсетях, видимо, хозяину (квартиры. — Прим. ред.) кто-то сказал, что его ищут, и вот он спустя два-три часа (спасательной. — Прим. ред.) операции <...> вернулся", — рассказала собеседница агентства.
Затем хозяин увез кошку в ветклинику.
Очевидица добавила, что спасатели приехали к дому только после публикации в соцсетях, в которой она рассказала о происшествии.
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