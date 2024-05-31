https://ria.ru/20240531/kot-1949673850.html
В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне
В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне - РИА Новости, 31.05.2024
В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне
Жители дома на улице Алтайской в Димитровграде помогли спасти кошку, застрявшую в окне, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия Сайханова. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:09
2024-05-31T14:09
2024-05-31T15:53
хорошие новости
жилье
димитровград
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949673061_0:607:1000:1170_1920x0_80_0_0_8f6207c37ffc8d7b5773a5db3a371358.jpg
САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Жители дома на улице Алтайской в Димитровграде помогли спасти кошку, застрявшую в окне, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия Сайханова. По ее словам, кошку заметила ее тетя, делавшая ремонт в своей квартире по соседству. Окно, в котором застряло животное, находилось в режиме проветривания. "Тетя пыталась помочь кошке, но не получилось. Решили отправить видео в группы в соцсетях, видимо, хозяину (квартиры. — Прим. ред.) кто-то сказал, что его ищут, и вот он спустя два-три часа (спасательной. — Прим. ред.) операции <...> вернулся", — рассказала собеседница агентства. Затем хозяин увез кошку в ветклинику. Очевидица добавила, что спасатели приехали к дому только после публикации в соцсетях, в которой она рассказала о происшествии.
https://ria.ru/20240530/lisenok-1949476395.html
https://ria.ru/20240530/kryakva-1949482708.html
димитровград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949673061_0:513:1000:1263_1920x0_80_0_0_319bb199a3fdbbf1ba5477313a725e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, димитровград, хорошие новости
Хорошие новости, Жилье, Димитровград, Хорошие новости
В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне
В Димитровграде жители дома помогли спасти застрявшую в окне кошку
САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Жители дома на улице Алтайской в Димитровграде помогли спасти кошку, застрявшую в окне, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия Сайханова.
По ее словам, кошку заметила ее тетя, делавшая ремонт в своей квартире по соседству. Окно, в котором застряло животное, находилось в режиме проветривания.
"Тетя пыталась помочь кошке, но не получилось. Решили отправить видео в группы в соцсетях, видимо, хозяину (квартиры. — Прим. ред.) кто-то сказал, что его ищут, и вот он спустя два-три часа (спасательной. — Прим. ред.) операции <...> вернулся", — рассказала собеседница агентства.
Затем хозяин увез кошку в ветклинику.
Очевидица добавила, что спасатели приехали к дому только после публикации в соцсетях, в которой она рассказала о происшествии.