https://ria.ru/20240531/kot-1949673850.html

В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне

В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне - РИА Новости, 31.05.2024

В Димитровграде спасли кошку, застрявшую в окне

Жители дома на улице Алтайской в Димитровграде помогли спасти кошку, застрявшую в окне, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия Сайханова. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:09

2024-05-31T14:09

2024-05-31T15:53

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САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Жители дома на улице Алтайской в Димитровграде помогли спасти кошку, застрявшую в окне, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия Сайханова. По ее словам, кошку заметила ее тетя, делавшая ремонт в своей квартире по соседству. Окно, в котором застряло животное, находилось в режиме проветривания. "Тетя пыталась помочь кошке, но не получилось. Решили отправить видео в группы в соцсетях, видимо, хозяину (квартиры. — Прим. ред.) кто-то сказал, что его ищут, и вот он спустя два-три часа (спасательной. — Прим. ред.) операции <...> вернулся", — рассказала собеседница агентства. Затем хозяин увез кошку в ветклинику. Очевидица добавила, что спасатели приехали к дому только после публикации в соцсетях, в которой она рассказала о происшествии.

https://ria.ru/20240530/lisenok-1949476395.html

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