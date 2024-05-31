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В России с 1 сентября начнется обязательная маркировка кормов для животных - РИА Новости, 31.05.2024
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14:02 31.05.2024 (обновлено: 14:16 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/korm-1949671594.html
В России с 1 сентября начнется обязательная маркировка кормов для животных
В России с 1 сентября начнется обязательная маркировка кормов для животных - РИА Новости, 31.05.2024
В России с 1 сентября начнется обязательная маркировка кормов для животных
Обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов начнется в России с 1 сентября текущего года, следует из постановлений правительства,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:02
2024-05-31T14:16
общество
россия
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов начнется в России с 1 сентября текущего года, следует из постановлений правительства, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Установить, что участники оборота упакованных в потребительскую упаковку кормов для животных в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением: подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 сентября 2024 года", - говорится в одном из документов. Аналогичная информация содержится и во втором документе по ветеринарным препаратам.Таким образом, ввод маркировки кормов и лекарств для животных будет проходить в несколько этапов. С 1 сентября для участников оборота начинается обязательная регистрация в государственной системе маркировки "Честный знак".Начиная с 1 октября маркировка должна появиться на упаковках сухих кормов и лакомств. С этой же даты производители и импортеры этих продуктов должны отправлять информацию о вводе товара в оборот в систему. Маркировка влажных кормов для животных начнется с 1 марта 2025 года. Информация о выводе кормов из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 сентября 2025 года.При этом компании, производящие и импортирующие ветеринарные лекарственные препараты, должны начать маркировку продукции и передачу информации о вводе товара в оборот в систему с 1 октября 2024 года. Сведения о розничной продаже ветпрепаратов необходимо передавать с 1 марта 2025 года, а с 1 сентября 2025 года - сведения о лекарствах, поставляемых в ветеринарные лечебные учреждения и агрохолдинги.
https://radiosputnik.ru/20240325/produkty-1935638775.html
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общество, россия, экономика
Общество, Россия, Экономика
В России с 1 сентября начнется обязательная маркировка кормов для животных

В России с 1 сентября начнется маркировка кормов для животных и ветпрепаратов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроизводство кормов для домашних животных
Производство кормов для домашних животных - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Производство кормов для домашних животных. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов начнется в России с 1 сентября текущего года, следует из постановлений правительства, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Установить, что участники оборота упакованных в потребительскую упаковку кормов для животных в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением: подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 сентября 2024 года", - говорится в одном из документов. Аналогичная информация содержится и во втором документе по ветеринарным препаратам.
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Таким образом, ввод маркировки кормов и лекарств для животных будет проходить в несколько этапов. С 1 сентября для участников оборота начинается обязательная регистрация в государственной системе маркировки "Честный знак".
Начиная с 1 октября маркировка должна появиться на упаковках сухих кормов и лакомств. С этой же даты производители и импортеры этих продуктов должны отправлять информацию о вводе товара в оборот в систему. Маркировка влажных кормов для животных начнется с 1 марта 2025 года. Информация о выводе кормов из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 сентября 2025 года.
При этом компании, производящие и импортирующие ветеринарные лекарственные препараты, должны начать маркировку продукции и передачу информации о вводе товара в оборот в систему с 1 октября 2024 года. Сведения о розничной продаже ветпрепаратов необходимо передавать с 1 марта 2025 года, а с 1 сентября 2025 года - сведения о лекарствах, поставляемых в ветеринарные лечебные учреждения и агрохолдинги.
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