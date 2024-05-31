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Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 31.05.2024 (обновлено: 10:54 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/konflikt-1949589827.html
Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев
Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2024
Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев
Военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия, поэтому никто не может... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:46
2024-05-31T10:54
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия, поэтому никто не может исключить переход конфликта с Западом в его последнюю стадию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", - написал Медведев.
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в мире, дмитрий медведев, россия
В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия
Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев

Медведев: военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия, поэтому никто не может исключить переход конфликта с Западом в его последнюю стадию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", - написал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий МедведевРоссия
 
 
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