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Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев
Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2024
Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев
Военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия, поэтому никто не может... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:46
2024-05-31T10:46
2024-05-31T10:54
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия, поэтому никто не может исключить переход конфликта с Западом в его последнюю стадию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", - написал Медведев.
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в мире, дмитрий медведев, россия
В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия
Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев
Медведев: военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию