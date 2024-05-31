https://ria.ru/20240531/konflikt-1949589827.html

Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев

Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2024

Конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил Медведев

Военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия, поэтому никто не может... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:46

2024-05-31T10:46

2024-05-31T10:54

в мире

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия, поэтому никто не может исключить переход конфликта с Западом в его последнюю стадию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

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в мире, дмитрий медведев, россия