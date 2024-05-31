https://ria.ru/20240531/konfiskatsiya-1949763519.html

Соавтор закона о конфискации активов России вышел из Демпартии США

Соавтор закона о конфискации активов России вышел из Демпартии США - РИА Новости, 31.05.2024

Соавтор закона о конфискации активов России вышел из Демпартии США

Один из авторов закона о конфискации российских активов в пользу Украины (REPO Act) американский сенатор Джо Манчин заявил, что оставил Демократическую партию,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:59

2024-05-31T18:59

2024-05-31T18:59

в мире

украина

россия

санкции в отношении россии

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153200/08/1532000884_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_987c560967155c76086ac245787f68c4.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Один из авторов закона о конфискации российских активов в пользу Украины (REPO Act) американский сенатор Джо Манчин заявил, что оставил Демократическую партию, зарегистрировавшись независимым политиком. "Мое стремление сделать все возможное, чтобы сплотить нашу страну, привело меня к регистрации в качестве независимого (политика - ред.), не имеющего партийной принадлежности", - написал Манчин в соцсети Х. Манчин в ноябре отмечал, что не будет переизбираться на должность.

https://ria.ru/20240530/ukraina-1949382185.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, санкции в отношении россии, сша