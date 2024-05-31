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Соавтор закона о конфискации активов России вышел из Демпартии США - РИА Новости, 31.05.2024
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18:59 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/konfiskatsiya-1949763519.html
Соавтор закона о конфискации активов России вышел из Демпартии США
Соавтор закона о конфискации активов России вышел из Демпартии США - РИА Новости, 31.05.2024
Соавтор закона о конфискации активов России вышел из Демпартии США
Один из авторов закона о конфискации российских активов в пользу Украины (REPO Act) американский сенатор Джо Манчин заявил, что оставил Демократическую партию,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:59
2024-05-31T18:59
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Один из авторов закона о конфискации российских активов в пользу Украины (REPO Act) американский сенатор Джо Манчин заявил, что оставил Демократическую партию, зарегистрировавшись независимым политиком. "Мое стремление сделать все возможное, чтобы сплотить нашу страну, привело меня к регистрации в качестве независимого (политика - ред.), не имеющего партийной принадлежности", - написал Манчин в соцсети Х. Манчин в ноябре отмечал, что не будет переизбираться на должность.
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в мире, украина, россия, санкции в отношении россии, сша
В мире, Украина, Россия, Санкции в отношении России, США
Соавтор закона о конфискации активов России вышел из Демпартии США

Соавтор закона о конфискации активов России вышел из Демократической партии США

© AP Photo / Tyler EvertСенатор Джо Манчин
Сенатор Джо Манчин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Tyler Evert
Сенатор Джо Манчин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Один из авторов закона о конфискации российских активов в пользу Украины (REPO Act) американский сенатор Джо Манчин заявил, что оставил Демократическую партию, зарегистрировавшись независимым политиком.
"Мое стремление сделать все возможное, чтобы сплотить нашу страну, привело меня к регистрации в качестве независимого (политика - ред.), не имеющего партийной принадлежности", - написал Манчин в соцсети Х.
Манчин в ноябре отмечал, что не будет переизбираться на должность.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В США назвали последствия конфискации активов России для Украины
30 мая, 14:36
 
В миреУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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