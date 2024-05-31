Премьер Грузии заявил о попытках иностранных НПО устроить революцию
Кобахидзе: финансируемые США НПО пытались совершить революции в Грузии
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 31 мая — РИА Новости. Грузинские неправительственные организации, получающие финансирование из США, пытались устроить революцию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Финансируемые в том числе из США НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставку правительства. <…> Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка", — заявил глава грузинского правительства.
Грузинские неправительственные организации 30 мая в совместном заявлении объявили, что планируют обжаловать принятый парламентом закон об иноагентах в Конституционном суде.
Кроме того, Кобахидзе добавил, что отношения между Тбилиси и Вашингтоном необходимо пересмотреть — это в интересах народов Грузии и США.
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"Грузино-американским отношениям действительно требуется пересмотр, это мы обсудили с послом США. <...> В условиях бывшего посла многое было испорчено, поэтому грузино-американские отношения должны быть оздоровлены, пересмотрены", — сказал премьер.
Так он отреагировал на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который 24 мая объявил о многоаспектном пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах. Также Вашингтон вводит новую политику по визовым ограничениям.
В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре. Закон приняли, несмотря на уличные протесты, которые продолжаются в Тбилиси и крупных городах уже почти полтора месяца, а также угрозы со стороны США и Евросоюза.