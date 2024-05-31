https://ria.ru/20240531/kobakhidze-1949779366.html

Премьер Грузии заявил о попытках иностранных НПО устроить революцию

Премьер Грузии заявил о попытках иностранных НПО устроить революцию - РИА Новости, 31.05.2024

Премьер Грузии заявил о попытках иностранных НПО устроить революцию

Грузинские неправительственные организации, получающие финансирование из США, пытались устроить революцию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:58

2024-05-31T19:58

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ТБИЛИСИ, 31 мая — РИА Новости. Грузинские неправительственные организации, получающие финансирование из США, пытались устроить революцию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе."Финансируемые в том числе из США НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставку правительства. <…> Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка", — заявил глава грузинского правительства.Кроме того, Кобахидзе добавил, что отношения между Тбилиси и Вашингтоном необходимо пересмотреть — это в интересах народов Грузии и США."Грузино-американским отношениям действительно требуется пересмотр, это мы обсудили с послом США. <...> В условиях бывшего посла многое было испорчено, поэтому грузино-американские отношения должны быть оздоровлены, пересмотрены", — сказал премьер.Так он отреагировал на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который 24 мая объявил о многоаспектном пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах. Также Вашингтон вводит новую политику по визовым ограничениям.В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре. Закон приняли, несмотря на уличные протесты, которые продолжаются в Тбилиси и крупных городах уже почти полтора месяца, а также угрозы со стороны США и Евросоюза.

https://ria.ru/20240530/gruziya-1949342542.html

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