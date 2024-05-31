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Премьер Грузии заявил о попытках иностранных НПО устроить революцию - РИА Новости, 31.05.2024
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19:58 31.05.2024 (обновлено: 21:59 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/kobakhidze-1949779366.html
Премьер Грузии заявил о попытках иностранных НПО устроить революцию
Премьер Грузии заявил о попытках иностранных НПО устроить революцию - РИА Новости, 31.05.2024
Премьер Грузии заявил о попытках иностранных НПО устроить революцию
Грузинские неправительственные организации, получающие финансирование из США, пытались устроить революцию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:58
2024-05-31T21:59
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ТБИЛИСИ, 31 мая — РИА Новости. Грузинские неправительственные организации, получающие финансирование из США, пытались устроить революцию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе."Финансируемые в том числе из США НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставку правительства. &lt;…&gt; Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка", — заявил глава грузинского правительства.Кроме того, Кобахидзе добавил, что отношения между Тбилиси и Вашингтоном необходимо пересмотреть — это в интересах народов Грузии и США."Грузино-американским отношениям действительно требуется пересмотр, это мы обсудили с послом США. &lt;...&gt; В условиях бывшего посла многое было испорчено, поэтому грузино-американские отношения должны быть оздоровлены, пересмотрены", — сказал премьер.Так он отреагировал на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который 24 мая объявил о многоаспектном пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах. Также Вашингтон вводит новую политику по визовым ограничениям.В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре. Закон приняли, несмотря на уличные протесты, которые продолжаются в Тбилиси и крупных городах уже почти полтора месяца, а также угрозы со стороны США и Евросоюза.
https://ria.ru/20240530/gruziya-1949342542.html
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США, Грузия, В мире
Премьер Грузии заявил о попытках иностранных НПО устроить революцию

Кобахидзе: финансируемые США НПО пытались совершить революции в Грузии

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 31 мая — РИА Новости. Грузинские неправительственные организации, получающие финансирование из США, пытались устроить революцию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Финансируемые в том числе из США НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставку правительства. <…> Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка", — заявил глава грузинского правительства.
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Грузинские неправительственные организации 30 мая в совместном заявлении объявили, что планируют обжаловать принятый парламентом закон об иноагентах в Конституционном суде.

Кроме того, Кобахидзе добавил, что отношения между Тбилиси и Вашингтоном необходимо пересмотреть — это в интересах народов Грузии и США.
«
"Грузино-американским отношениям действительно требуется пересмотр, это мы обсудили с послом США. <...> В условиях бывшего посла многое было испорчено, поэтому грузино-американские отношения должны быть оздоровлены, пересмотрены", — сказал премьер.
Так он отреагировал на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который 24 мая объявил о многоаспектном пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах. Также Вашингтон вводит новую политику по визовым ограничениям.
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Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре. Закон приняли, несмотря на уличные протесты, которые продолжаются в Тбилиси и крупных городах уже почти полтора месяца, а также угрозы со стороны США и Евросоюза.
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